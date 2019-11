Venezia | Confindustria Veneto lancia raccolta fondi

Imprese : Confindustria Venezia punta su reti impresa per innescare crescita (2) : (Adnkronos) – Nel frattempo, è attivo lo sportello della società di servizi Punto Confindustria Srl, che offre assistenza strutturata a quanti desiderino valutare o proporre la creazione di nuove reti . L’ufficio è gestito da una squadra di professionisti e tecnici appartenenti all’unità di business ‘Credito, finanza & innovazione’. Grazie al bando di 4.Manager, cui Confindustria Venezia ha aderito in ...

Imprese : Confindustria Venezia punta su reti impresa per innescare crescita : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – In uno scenario globalizzato la rete d’impresa rappresenta uno strumento determinante per competere in contesti altrimenti preclusi, aiutando le aziende a sviluppare sinergie e cooperazioni. è questo l’obiettivo del progetto Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo CrescereinRete, presentato oggi in conferenza stampa a Marghera nella sede dell’Associazione.Nel mese di ...