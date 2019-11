Vanessa Incontrada pubblica una foto sexy su Instagram e tra i commenti spunta quello di

Tali e Quali : Antonella Clerici - Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio giurati delle imitazioni ‘nip’ : Vanessa Incontrada I weekend in compagnia di Carlo Conti non sono ancora terminati. Venerdì 22 novembre andrà infatti in onda su Rai 1 Tali e Quali, una serata speciale – ispirata da Tale e Quale Show – dove 12 persone che non appartengono al mondo dello spettacolo si cimenteranno nella consueta gara di imitazioni. Pur potendo contare sulla giuria fissa formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, il conduttore ...

Anna Tatangelo esclusa dal nuovo show di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada : Anna Tatangelo non prenderà parte allo show di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada. La cantante è stata esclusa dalla lista degli ospiti per volere dello stesso artista napoletano. A rivelarlo è il settimanale Chi secondo cui Gigi e Anna avrebbero preso una decisione importante: non appariranno più insieme in televisione. Una scelta che arriva dopo la crisi che nel 2018 li aveva allontanati e un ritorno di fiamma vissuto lontano dai ...

