Vaccino anti-influenzale | possibili tracce di lattice nelle componenti delle siringhe

Tutti i falsi miti sul Vaccino antinfluenzale : (foto: Getty Images) Inutile nascondersi. Inutile scappare. L’influenza è in arrivo è si può fare ben poco per evitarla. Se non cercare di evitare il contatto con il virus, e prendere le giuste precauzioni. Una su tutte? Vaccinarsi: una soluzione economica e priva di rischi, che riduce fortemente le probabilità di finire allettati da un virus influenzale. Fondamentale nel caso di persone a rischio: bambini, adulti sopra i 65 anni, donne incinte, ...

Influenza : scoperto un anticorpo “chiave per il Vaccino universale” : Continua la ricerca per realizzare un vaccino universale contro l’Influenza: ricercatori americani hanno infatti identificato un anticorpo che protegge – per il momento lo si è visto nei topi – da una vasta gamma di virus dell’Influenza. Lo studio, condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis, dalla Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York City e dallo Scripps Research di La Jolla in ...

A Perugia focus su nuovo Vaccino antinfluenzale quadrivalente : In corso di svolgimento a Perugia il 52° congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti). Dall’incontro sono arrivanti importanti dati a sostegno di innovazione, sostenibilità e appropriatezza dei vaccini. Nella stagione influenzale alle porte si potrà utilizzare un nuovo vaccino antinfluenzale quadrivalente prodotto su coltura cellulare. Il farmaco, disponibile in Italia per la prima ...

Vaccino antinfluenzale 2019 - quando farlo e a chi è consigliato : È arrivato il momento di fare il Vaccino antinfluenzale. L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via alla stagione della vaccinazione per il 2019-20. In Italia le raccomandazioni relative al Vaccino antinfluenzale sono elaborate dal Ministero della Salute, che è opportuno consultare così come pure il proprio medico di base. Vaccino antinfluenzale, i virus più diffusi In questa stagione le formule trivalenti sono state ...

Vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o sindrome di Guillan Barrè? : Vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o sindrome di Guillain Barrè? Ecco cosa spiega una nota del Ministero della salute

Vaccino antinfluenzale 2019 - i consigli del Ministero della salute : Vaccino antinfluenzale 2019 2020, i consigli del Ministero della salute. L’influenza quest’anno secondo le previsioni degli esperti sarà aggressiva