USA | polizia arresta una sedicenne | progettava strage di afroamericani in chiesa

Polizia Locale : più di 150 interventi a caUSA di vento e pioggia : Roma – Ammontano ad oltre 150 gli interventi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in seguito all’ondata di maltempo, caratterizzata da forte vento e piogge intense, che sta colpendo la citta’ in queste ore. Principali attivita’ hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate da allagamenti, con chiusure temporanee delle vie quando necessario. Rafforzati i servizi di ...

Salvini a Bologna - tensioni al corteo anti lega : polizia USA gli idranti sui manifestanti : La tensione è salita quando i manifestanti hanno cercato di raggiungere la zona rossa formata intorno al Paladozza vive era in corso la convention della lega con la presenza di Matteo Salvini e della candidata Lucia Borgonzoni. C'è stato un lancio di oggetti e la polizia ha riposto con gli idranti disperdendo la folla.Continua a leggere

Bologna - polizia USA idranti per allontanare corteo contro la Lega : Momenti di tensione a Bologna, dove gli attivisti dei collettivi e dei centri sociali si sono dati appuntamento per protestare contro la convention della Lega al Paladozza. Per allontanare il corteo, che si stava avvicinando ai blindati schierati per proteggere l’impianto sportivo, la polizia ha usato gli idranti. I manifestanti hanno indietreggiato, continuando a scandire cori contro Salvini e il Carroccio. Dal corteo sono partiti fumogeni e ...

Undici agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con l’accUSA di aver intimidito e pestato un detenuto del carcere di San Vittore tra il 2016 e il 2017 : Undici agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con le accuse di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona: tra il 2016 e il 2017, quando lavoravano nel nel carcere milanese di San Vittore, avrebbero intimidito e pestato

RagUSA - omaggio della Polizia : 1 minuto di silenzio per i vigili del fuoco morti FOTO : 1 minuto di silenzio per i 3 vigili del fuoco morti ad Alessandria e un mazzo di fiori per la protettrice Santa Barbara della Squadra Volante Ragusa

Alexa di Amazon testimone di un omicidio - polizia la USA come prova in tribunale : La polizia di Hallandale Beach, nello stato della Florida, è convinta che il dispositivo di Amazon abbia ascoltato e registrato gli ultimi istanti di vita e l'assassinio di Sylvia Galva Crespo, una donna di 32 anni trovata morta in casa. Principale indiziato del delitto è il marito della donna che parla di incidente in casa.Continua a leggere

2 novembre : a RagUSA commemorazione dei caduti della Polizia : A Ragusa la commemorazione dei caduti della Polizia di stato. Oggi 2 novembre commemorazione dei defunti della Polizia di Stato

Maltempo : morto agente di polizia penitenziaria travolto dal fango nel SiracUSAno : E' stato trovato morto l'agente di polizia penitenziaria che era stato travolto da una ondata di fango mentre percorreva questa notte con la sua auto contrada Stafenna, a Noto (Siracusa). L'uomo, 52 anni, svolgeva la sua attività nel carcere di Noto e stava per fare rientro nella sua abitazione, a Rosolini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l'esondazione del fiume Tellaro ha investito il mezzo ...

Maltempo : disperso agente di polizia penitenziaria nel SiracUSAno : Risulta disperso un agente di polizia penitenziaria travolto da un fiume di fango mentre percorreva la notte scorsa la statale 115 in contrada Stafenna, nel territorio di Noto (Siracusa). I vigili del fuoco hanno rinvenuto la sua auto, una Dacia Sandero, e il telefonino, ma sono tutt'ora in corso le ricerche. Il violento nubifragio ha sferzato per tutta la notte la zona sud del Siracusano, tra Pachino, Noto e Rosolini, paralizzando le strade di ...

Facebook USA la polizia di Menlo Park per sorvegliare il suo campus : Biciclette all’interno del campus di Facebook a Menlo Park (foto:I Jason Koebler/ Getty Images) Secondo un rapporto di Motherboard, Facebook starebbe finanziando la polizia di Menlo Park perché questa, in cambio sorvegli il suo campus nella città californiana. La vicenda ha inizio nel 2015 quando due delle biciclette che il campus di Facebook lascia a disposizione dei suoi impiegati vengono trafugate. Il caso viene segnalato alla polizia ...

Barcellona - scontri e incendi : mezzo milione in piazza - la polizia USA i proiettili di gomma. Feriti due agenti : Oltre mezzo milione di persone scese in piazza, strade bloccate, voli cancellati, il centro di Barcellona completamente paralizzato e ancora disordini, cariche della polizia e arresti: le proteste...

Catalogna - terza notte di scontri tra protestanti e polizia : USAti lacrimogeni - almeno 41 feriti : Continuano a Barcellona le proteste dei catalani per le condanne inflitte a 12 leader indipendentisti. Sono almeno 41 le persone rimaste ferite nella terza notte di scontri, tra mercoledì e giovedì: 28 a Barcellona e 5 a Girona. I manifestanti, secondo quanto riportato dal sito di La Vanguardia quasi 5mila solo a Barcellona, hanno eretto barricate in strada, dato fuoco ad alcune auto e lanciato oggetti, centinaia di rotoloni di carta igienica, ...