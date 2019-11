Usa | General motors fa causa a Fca | “Dai tempi di Marchionne ha corrotto il sindacato dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019)faa Fca e la accusa di averelo United Auto Workers, il potentedei metalmeccanici americano. Fca ha sempre negato di essere stata a conoscenza della cospirazione fra tre suoi ex manager con funzionari del Uaw per indebolire le norme sul lavoro. Le accuse disono indirizzate direttamente a Sergioche, sostiene Gm, sarebbe ricorso a tangenti per oliare le trattative sul contratto di lavoro fra il Uaw e le tre case di Detroit fra il 2009 e il 2015. “Il piano di corruzione su più anni di Fca ha minato l’integrità delle trattative” per il rinnovo del contratto di lavoro e “to a Gm sostanziali danni”, ha detto Craig Glidden, responsabile legale di Gm. Glidden ha sostenuto che il defunto ex amministratore delegato di Fca avrebbe fatto ricorso a mazzette per diversi anni, fra il 2009 e il 2015. Il ...

