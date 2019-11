“Upcycling” è la parola dell’anno del Cambridge Dictionary

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: Sean Gallup/Getty Images) Anche il dizionario, quest’anno, si tinge di verde: upcycling è ladel 2019 secondo il, che dal 1995 pubblica dizionari di inglese per studenti e da oltre 80 anni opera in Italia come ente certificatore del livello di questa lingua. L’espressione vuole indicare l’utilizzo di materiali di scarto per creare nuovi oggetti che hanno più valore del materiale originale. Seppur esista da otto anni, il suo uso è aumentato moltissimo negli ultimi due, parallelamente a una maggiore sensibilità della società verso le tematiche ambientali. IlUniversity Presscondivide e racconta quotidianamente, tramite il proprio account su Instagram @Words, unapresente nel dizionario: lavincitrice del 2019 era stata condivisa lo scorso 4 luglio. Upcycling è stata proprio quella che ...

