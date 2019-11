Upas trame dal 25 al 29 novembre | Giordano vuole affidare il colpevole alla giustizia

Upas - trame dal 25 al 29 novembre : Filippo e Serena hanno difficoltà di coppia : Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla vicenda di Diego e ai suoi ricordi, tuttavia si parlerà anche di Filippo e Serena, che proveranno a trovare l'affiatamento di un tempo, anche se non tutto sarà semplice come previsto. Nel frattempo per Franco e Angela sarà sempre più complicato gestire le difficoltà di Bianca con la nuova maestra, mentre Vittorio escogiterà un romantico piano per riconquistare la sua amata ...

Upas - trame al 29 novembre : Diego indaga sull'incidente di Aldo - Vittorio rivuole Alex : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Le trame delle puntate trasmesse dal 25 al 29 novembre su Rai 3 rivelano che Diego Giordano vorrà dimostrare la sua innocenza, tanto da indagare sull'incidente accaduto ad Aldo Leone. Vittorio Del Bue, invece, cercherà di riconquistare Alex Parisi dopo averla tradita con Anita. Un posto al sole, puntate 25-29 novembre: Diego ha ricordi ...

Upas trame al 29 novembre : in Diego riaffiorano ricordi sull'incidente di Aldo Leone : Sono arrivate puntuali le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 novembre alle 20.45 circa su Rai 3, a seguito della trasmissione sugli animali in clinica che sta riscuotendo grande successo. Al centro delle trame ci sarà sempre Diego, che ricorderà qualcosa della drammatica serata in cui fu investito Aldo Leone. E ancora, Vittorio cercherà in ogni modo di riconquistare il cuore dell'amata Alex. Il ...

Upas trame - dal 18 fino al 22 novembre : Roberto si reca da Marina per affrontare Palladini : Un posto al sole, la soap opera ambientata interamente a Napoli, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Alberto Ferri, dopo aver esaminato con attenzione alcuni documenti dei cantieri, si recherà da Marina Giordano determinato ad affrontare Alberto Palladini. Intanto Carla subirà un'aggressione, mentre Franco e Angela saranno molto preoccupati ...

Upas - trame dall'11 al 15 novembre : Leone vuole lasciare la moglie : Nei prossimi episodi di Un posto al sole l'attenzione sarà concentrata sulla storyline di Diego e Aldo Leone e verranno svelati nuovi inquietanti dettagli. In particolare Aldo, intenzionato a lasciare Delia, farà una scoperta che lo sconvolgerà stravolgendo tutti i suoi piani. Nel frattempo Filippo sembrerà riavvicinarsi a Serena, la nuova Bianca darà il suo bel da fare ai genitori, mentre Marina e Giorgio dovranno affrontare la loro prima vera ...

Upas - trame dal 4 all'8 novembre : Filippo non supera i sensi di colpa verso la moglie : Un posto al sole assicurerà al suo pubblico una nuova avvincente settimana di programmazione. Le trame dal 4 all’8 novembre, infatti, svelano che vedremo in primo piano ancora il personaggio di Diego Giordano. L’uomo rimarrà in carcere con la gravissima accusa di tentato omicidio nei confronti di Aldo Leone. Ad inchiodarlo sono stati i rilievi della Polizia Scientifica sulla sua auto i quali hanno confermato che la notte dell'incidente è stato ...

Upas - trame dall'11 al 15 novembre : Leone dice a Delia che vuole divorziare : Ad Un posto al sole arriverà a conclusione il giallo legato al tentato omicidio nei confronti di Aldo Leone. Le trame relative alle puntate in onda dall'11 al 15 novembre rivelano che l'avvocato scoprirà una verità a dir poco sconvolgente. Non solo, l'uomo dirà a sua moglie che vuole divorziare. Nel frattempo, Diego verrà scarcerato e tornerà a casa per la gioia di Raffaele mentre Marina e Fabrizio attraverseranno una piccola crisi. Infine, Bice ...

Trame Upas giovedì 31 e 1 novembre : Serena accoglie il marito tornato da Tenerife : Un Posto al Sole, la longeva soap di Rai 3, nelle puntate di questa stagione sta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori con la storyline di Diego. Il pubblico, infatti, vuole scoprire chi è stato ad investire Aldo al posto del ragazzo. Nelle puntate di giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, la situazione del Giordano continuerà a preoccupare, ma ci sarà anche un ritorno: Filippo, infatti, arriverà a Napoli dopo il viaggio di ...

Trame Upas all'8 novembre - Filippo in crisi dopo la scappatella extraconiugale con Viviana : Guai in vista per quella che inizialmente sembrava una delle coppie più solide di Un posto al sole. Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi verrà rivelato che Filippo, durante il suo viaggio di lavoro a Tenerife, ha tradito Serena con una ragazza che fa da punto di riferimento nelle Canarie per la loro attività di chartering. Suo padre, Roberto, minimizzerà l'accaduto sostenendo che una sana scappatella non potrà che ...

Trame Upas 29-30 ottobre : Michele e Arianna minacciati dal padre di Maurizio : Un posto al sole, la soap di Rai 3 ambientata al quartiere Posillipo di Napoli è seguita da milioni di telespettatori che in questi giorni si stanno appassionando alle vicende di Diego Giordano, arrestato con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Nelle puntate di domani, 29 ottobre e mercoledì 30, le Trame di Un posto al sole si concentreranno ancora sul giovane Giordano e vedranno Arianna e Michele in una spiacevole situazione dovuta alla ...