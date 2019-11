Uomini e Donne | Jessica Battistello su Alessandro Zarino | Lo hanno umiliato | è

Uomini e Donne - Juan Luis fa piangere Gemma : “Non ci capisco niente” : Gemma Galgani disperata per Juan Luis del Trono Over di Uomini e Donne: il lungo sfogo Quest’ultima puntata di Uomini e Donne Over è stata particolarmente difficile per Gemma Galgani. Il motivo? Juan Luis Ciano dapprima ha accettato di ballare nuovamente con la rivale Tina Cipollari e successivamente ha deciso di conoscere un’altra dama del Trono Over. Un atteggiamento questo da parte del cavaliere che ha fatto cadere nello sconforto ...

Uomini e Donne - Juan Luis vuole conoscere Paola. Armando interviene : "Non prendere in giro Gemma" : Juan Luis e Tina ballano Respiro di Franco Simone, al centro studio, sotto lo sguardo sconsolato di Gemma:"Patetico... proprio patetico Gianni..." sottolinea la dama mentre Gianni muoveva le labbra a ritmo di musica, davanti al loro ballo. prosegui la letturaUomini e Donne, Juan Luis vuole conoscere Paola. Armando interviene: "Non prendere in giro Gemma" pubblicato su Gossipblog.it 20 novembre 2019 15:14.

Mara Fasone : "Tornerei a Uomini e Donne - sono pronta come non mai" : L'esperienza di Uomini e Donne per Mara Fasone, come ricordiamo, fu assolutamente negativa. La modella e social influencer, che partecipò alla scorsa edizione del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, lasciò, di punto in bianco, la trasmissione, a causa soprattutto delle insinuazioni dell'opinionista Gianni Sperti, che non la prese mai in simpatia e che l'accusò soprattutto di essere rimasta in contatto con il suo ex fidanzato. ...

Chi è Viviana Vizzini - la nuova fidanzata di Andrea Damante (ed ex di Uomini e Donne) : In queste ore non si fa che parlare di Andrea Damante. L’ex tronista di UeD (ed ex di Giulia De Lellis) è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi insieme alla nuova fidanzata. “L’ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso. Si chiama Viviana – si legge sulla rivista – È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la ...

News Uomini e Donne - Eleonora Rocchini si sfoga : “Non sapete tutto!” : Uomini e Donne: il duro sfogo di Eleonora Rocchini dopo la lite con Oscar Branzani Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, è finita al centro del gossip a causa della sua rottura con Oscar Branzani e per il litigio con la sua ex cognata Dalila. Pochi minuti fa, però, l’influencer ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo social. Cosa ha detto? Eleonora Rocchini di Uomini e Donne ci ha tenuto a ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi contro Karina : dura replica all’offesa : Uomini e Donne Over, Barbara De Santi replica all’offesa di Karina Cascella dopo il ballo con Juan Luis Si sta aprendo una faida tra Barbara De Santi e Karina Cascella! Al centro del dibattito un ballo che la Dama del Trono Over ha fatto con Juan Luis nella puntata di ieri di Uomini e Donne. […] L'articolo Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Karina: dura replica all’offesa proviene da Gossip e Tv.

Mara Fasone torna a Uomini e donne? ‘Sono pronta’ : A volte ritornano. Anzi, vorrebbero tornare. Mara Fasone, tronista della passata stagione di Uomini e donne (QUI chi è), dopo aver abbandonato il trono lancia un appello al programma di Maria De Filippi dicendosi finalmente pronta per affrontare l’esperienza nella maniera giusta e portarla a termine. Accusata ai tempi di avere una situazione poco chiara con il suo ex fidanzato al di fuori del programma la ragazza lasciò la trasmissione in ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi : “Karina? La pensavo intelligente!” : Barbara De Santi di Uomini e Donne: la stoccata a Karina Cascella Barbara De Santi non ha apprezzato il commento fatto sul suo conto da Karina Cascella. L’opinionista di Barbara d’Urso ha commentato in diretta il Trono Over di Uomini e Donne e non ha apprezzato che la dama abbia chiesto a Jean Luis, il cavaliere che ha iniziato una conoscenza con Gemma Galgani, di ballare insieme. Karina non ha speso belle parole per Barbara, ...

Uomini e Donne spoiler di oggi - mercoledì 20/11 : Juan lusingato da due corteggiatrici : Anche oggi i telespettatori assisteranno ad una nuova puntata del 'trono over' di Uomini e Donne in cui, ancora una volta, sarà protagonista Gemma Galgani, ormai una presenza costante della trasmissione pomeridiana. oggi 20 novembre l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi, in onda a partire dalle 14:45, vedrà al centro dell'attenzione la gelosia della Galgani nei confronti del suo nuovo interesse amoroso, Juan Luis. Dopo aver ballato ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 Novembre 2019 : Gemma Di Nuovo in Lacrime per Juan Luis - Interviene Armando! : Oggi a Uomini e Donne le discussioni continuano ad animare lo studio. Gennaro si scontra con le due Valentina e Diana. Nello scontro generale Gemma riceverà l’ennesima batosta e scoppierà in Lacrime ma in intervenire in sua difesa ci sarà Armando, mentre invece con Tina ci sarà un Nuovo battibecco. Ma ecco nel dettaglio tutto quello che succede Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. Nel Trono Over di Uomini e Donne non ci si annoia mai e le ...

Uomini e donne : Ciano - spasimante di Gemma - pubblica altre foto con delle signore : Juan Luis Ciano è senza dubbio uno dei protagonisti delle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne. La sua gentilezza e i suoi modi eleganti hanno conquistato Gemma Galgani che, poco dopo la fine della frequentazione con Jean Pierre, ha manifestato un forte interesse per il 57enne di origine venezuelana. E non è stata l'unica a non risultare immune dai modi del nuovo cavaliere: anche Tina Cipollari ha chiesto di ballare con lui, ...

Uomini e Donne - Karina Cascella difende Gemma : 'Povera - Barbara De Santi è una str...' : Gemma Galgani divide: se una parte del pubblico di Uomini e Donne sembra essersi stancato della dama e del suo atteggiamento remissivo, tanti altri si espongono sui social network per difenderla. Tra questi ultimi, spicca l'ex opinionista Karina Cascella che, tramite il suo account Instagram, ha preso le parti della torinese della querelle che è nata in seguito alle tante richieste di ballare che ha avuto Juan Luis Ciano. Karina commenta la ...

Uomini e Donne - la Sorella di Oscar Branzani Picchia Eleonora. La Replica della Rocchini! : La clamorosa vicenda di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha un nuovo capitolo. La Sorella di Oscar, Eleonora, infatti, su Instagram ha confessato di aver Picchiato Eleonora, spiegando anche i motivi e cosa l’ha spinta a compiere questo gesto. La risposta di Eleonora inoltre non si è fatta attendere. Ecco quali sono le ultime clamorose rivelazioni. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie uscite dal Trono Classico di Uomini ...

Uomini e Donne - Armando Incarnato : "Barbara De Santi mi attacca. La inviterei a cena per farle capire chi sono" : Armando Incarnato, protagonista del trono over, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' raccontando di essere sempre ben disposto a trovare l'anima gemella dopo la conoscenza interrotta con Ida Platano (riavvicinatasi a Riccardo Guarnieri). In più occasioni, alcune esponenti del parterre femminile hanno messo in dubbio il fatto che il bel napoletano sia in trasmissione per trovare il vero amore. Sfruttando, a loro dire, ...