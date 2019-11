Uomini e Donne | Barbara De Santi contro Karina | dura replica all’offesa

Mara Fasone torna a Uomini e donne? ‘Sono pronta’ : A volte ritornano. Anzi, vorrebbero tornare. Mara Fasone, tronista della passata stagione di Uomini e donne (QUI chi è), dopo aver abbandonato il trono lancia un appello al programma di Maria De Filippi dicendosi finalmente pronta per affrontare l’esperienza nella maniera giusta e portarla a termine. Accusata ai tempi di avere una situazione poco chiara con il suo ex fidanzato al di fuori del programma la ragazza lasciò la trasmissione in ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi : “Karina? La pensavo intelligente!” : Barbara De Santi di Uomini e Donne: la stoccata a Karina Cascella Barbara De Santi non ha apprezzato il commento fatto sul suo conto da Karina Cascella. L’opinionista di Barbara d’Urso ha commentato in diretta il Trono Over di Uomini e Donne e non ha apprezzato che la dama abbia chiesto a Jean Luis, il cavaliere che ha iniziato una conoscenza con Gemma Galgani, di ballare insieme. Karina non ha speso belle parole per Barbara, ...

Uomini e Donne spoiler di oggi - mercoledì 20/11 : Juan lusingato da due corteggiatrici : Anche oggi i telespettatori assisteranno ad una nuova puntata del 'trono over' di Uomini e Donne in cui, ancora una volta, sarà protagonista Gemma Galgani, ormai una presenza costante della trasmissione pomeridiana. oggi 20 novembre l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi, in onda a partire dalle 14:45, vedrà al centro dell'attenzione la gelosia della Galgani nei confronti del suo nuovo interesse amoroso, Juan Luis. Dopo aver ballato ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 Novembre 2019 : Gemma Di Nuovo in Lacrime per Juan Luis - Interviene Armando! : Oggi a Uomini e Donne le discussioni continuano ad animare lo studio. Gennaro si scontra con le due Valentina e Diana. Nello scontro generale Gemma riceverà l’ennesima batosta e scoppierà in Lacrime ma in intervenire in sua difesa ci sarà Armando, mentre invece con Tina ci sarà un Nuovo battibecco. Ma ecco nel dettaglio tutto quello che succede Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. Nel Trono Over di Uomini e Donne non ci si annoia mai e le ...

Uomini e donne : Ciano - spasimante di Gemma - pubblica altre foto con delle signore : Juan Luis Ciano è senza dubbio uno dei protagonisti delle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne. La sua gentilezza e i suoi modi eleganti hanno conquistato Gemma Galgani che, poco dopo la fine della frequentazione con Jean Pierre, ha manifestato un forte interesse per il 57enne di origine venezuelana. E non è stata l'unica a non risultare immune dai modi del nuovo cavaliere: anche Tina Cipollari ha chiesto di ballare con lui, ...

Uomini e Donne - Karina Cascella difende Gemma : 'Povera - Barbara De Santi è una str...' : Gemma Galgani divide: se una parte del pubblico di Uomini e Donne sembra essersi stancato della dama e del suo atteggiamento remissivo, tanti altri si espongono sui social network per difenderla. Tra questi ultimi, spicca l'ex opinionista Karina Cascella che, tramite il suo account Instagram, ha preso le parti della torinese della querelle che è nata in seguito alle tante richieste di ballare che ha avuto Juan Luis Ciano. Karina commenta la ...

Uomini e Donne - la Sorella di Oscar Branzani Picchia Eleonora. La Replica della Rocchini! : La clamorosa vicenda di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha un nuovo capitolo. La Sorella di Oscar, Eleonora, infatti, su Instagram ha confessato di aver Picchiato Eleonora, spiegando anche i motivi e cosa l’ha spinta a compiere questo gesto. La risposta di Eleonora inoltre non si è fatta attendere. Ecco quali sono le ultime clamorose rivelazioni. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie uscite dal Trono Classico di Uomini ...

Uomini e Donne - Armando Incarnato : "Barbara De Santi mi attacca. La inviterei a cena per farle capire chi sono" : Armando Incarnato, protagonista del trono over, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' raccontando di essere sempre ben disposto a trovare l'anima gemella dopo la conoscenza interrotta con Ida Platano (riavvicinatasi a Riccardo Guarnieri). In più occasioni, alcune esponenti del parterre femminile hanno messo in dubbio il fatto che il bel napoletano sia in trasmissione per trovare il vero amore. Sfruttando, a loro dire, ...

Viviana Vizzini - chi è la nuova fidanzata di Andrea Damante?/ Ex di Uomini e Donne... : Viviana Vizzini è la nuova fidanzata di Andrea Damante, ma chi è? Bellissima, bionda ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sara Affi Fella commenta Uomini e donne : ‘Altri hanno fatto peggio di me’ : Sara Affi Fella torna nuovamente sullo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e donne, quando da tronista ha ingannato pubblico e redazione continuando a frequentare fuori dallo studio il suo ex fidanzato Nicola Panico. Quando la verità è venuta a galla il web si è scagliato contro di lei e per la Affi Fella è iniziato un periodo nero, fatto di depressione, perdita di peso e sparizione dai social. Poi il ritorno su Instagram, un ...

Uomini e Donne oggi : lacrime amare per Gemma - Armando interviene : Uomini e Donne oggi: nuova e grande delusione per Gemma, Armando decide di intervenire Nuove discussioni animano lo studio di Uomini e Donne oggi con la continuazione del Trono Over. Il tutto prende inizio da dove li abbiamo lasciati ieri. Continuano i litigi tra dame e cavalieri. In particolare, il pubblico di Canale 5 vedrà […] L'articolo Uomini e Donne oggi: lacrime amare per Gemma, Armando interviene proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni trono over Uomini e donne : Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis : La storia si ripete per l’ennesima volta: a Uomini e donne Gemma Galgani sembra destinata a un’altra delusione amorosa, o forse è solo la sua gelosia che la porta a soffrire senza alcun motivo. D’altronde quando si sperimenta una scottatura in amore il segno rimane sempre e anche nelle conoscenze successive la paura che tutto vada a rotoli è lì, pronta a rovinare anche quel buono che pareva pronto a sbocciare. Dopo un inizio ...

Uomini e Donne anticipazioni : arriva una segnalazione su Armando : Armando Incarnato è fidanzato? Tina Cipollari fa una segnalazione Armando Incarnato sarà al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento con il Trono Over vedrà il cavaliere partenopeo vicino a Gemma Galgani, dopo la scelta di Juan Luis di conoscere anche un’altra dama. Armando chiederà al nuovo arrivato di essere sincero e pulito con Gemma, sottolineando che il mondo è piccolo e le cose prima o poi si ...

Anticipazioni Uomini e donne del 20 novembre - Cipollari contro Armando : 'Chi è Jeanette?' : Andrà in onda oggi 20 novembre la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne, storico dating show condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento concederà ancora ampio spazio alle sofferenze di Gemma Galgani, sempre più coinvolta dal suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano. Quest'ultimo, però, la deluderà quando incontrerà due belle signore arrivate per lui e deciderà di eliminarne una soltanto. Seguiranno le solite ...