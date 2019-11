Una donna porta ogni giorno il suo bambino a trovare il padre | la foto è diventata virale

Fernanda Lessa : “Ho amato Una donna famosa - l’ho lasciata quando ho scoperto che era minorenne” : Nel corso della prossima puntata di “Seconda Vita”, la trasmissione condotta da Gabriele Parpiglia su Real Time, Fernanda Lessa tornerà a raccontare la sua vita vissuta al massimo, un’esistenza fatta di vette e di cadute rovinose che si sono susseguite in un’altalena di eventi non sempre controllabili. La droga ne è stata a lungo una costante: “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di ...

"Benigni mi disse delle cose mostruose. Cose che non puoi dire nemmeno a Una donna che batte il marciapiede" : Ha raccontato qualcosa della sua infanzia, di quando si nascondeva dagli uomini, delle avances respinte da giovane nel mondo dello spettacolo. Iva Zanicchi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, e ha rivelato dei retroscena della sua carriera. Alcuni riguardano personaggi noti, come Roberto Benigni: “A Sanremo mi disse delle Cose ...

Fernanda Lessa a Seconda vita : ‘Ho amato Una donna famosa - era minorenne’ : “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina“. Fernanda Lessa ospite dell’ultima puntata di Seconda vita il programma di Gabriele Parpiglia in onda mercoledì 20 novembre alle 21.10 su Real Time racconta la propria vita fatta di eccessi e sregolatezze. Fernanda Lessa: “Ho gettato la mia vita nell’alcol” Un periodo buio dal quale la modella sta cercando ...

Fernanda Lessa : "Spendevo mille euro al giorno in cocaina. Ho amato Una donna famosa" : Ospite di 'Seconda Vita', la modella ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi racconta il suo drammatico passato segnato dagli...

Viareggio - trovato in Una roulotte un cadavere in decomposizione : forse è Una donna : Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una roulotte in un terreno nella frazione di Viareggio di Torre del Lago. Ad accorgersi del corpo senza vita sono stati i proprietari del terreno stesso, che erano andati lì per controllare alcuni animali e che sono stati attratti da un odore acre che proveniva dalla roulotte.Continua a leggere

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano su Facebook con un'altra donna : "E' Una mia carissima amica" : Juan Luis Ciano, corteggiatore di Gemma Galgani del trono over di 'Uomini e Donne', nelle ultime settimane, è al centro delle polemiche per uno scatto pubblicato assieme ad un'altra donna di nome Raffaella. Per spegnere, sul nascere, ogni tipo di gossip, il cavaliere, sul proprio account Facebook, ha spiegato il motivo di quella foto:prosegui la letturaUomini e Donne, Juan Luis Ciano su Facebook con un'altra donna: "E' una mia carissima amica" ...

Dating - la regola di Brad Pitt per quando inviti Una donna a uscire : Ammettilo anche tu senza imbarazzo: Brad Pitt è attraente. Apprezzare la bellezza altrui, ti rende un realista e, se si tratta di come funzionano appuntamenti e relazioni, Brad Pitt è la persona a cui dovresti pensare. Stare a galla nel mare magnun degli appuntamenti nel 2019 non è facile, ci sono un milione di nuovi modi in cui puoi essere presi in giro da profili falsi, sentirsi rifiutati o lasciati in attesa di una risposta che non arriva mai ...

U&D - Juan Luis pubblica sui social Una foto con un'altra donna : 'È un'amica' : Chi sta seguendo le nuove puntate del trono over di Uomini e donne, sa bene che c'è un nuovo cavaliere che sta facendo breccia nel cuore della dama torinese Gemma Galgani. L'uomo in questione è il napoletano Juan Luis, il quale è arrivato in trasmissione con l'intento di conoscere meglio la Galgani, ammaliato dalla sua bellezza e dal suo modo di fare. La frequentazione tra i due sta proseguendo nel migliore dei modi e la stessa Gemma non ha ...

Juan Luis Ciano a casa di Una donna che non è Gemma : “È un’amica - non illuderò la Galgani” : Piccolo incidente di percorso per Juan Luis Ciano, il cavaliere diventato protagonista del trono over di “Uomini e Donne”. Arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani, sembra essere riuscito a fare centro al primo colpo: la dama più rappresentativa della versione del trono dedicato agli “anta” ha perso la testa per lui, dichiarando di volere approfondire la loro conoscenza dieci minuti dopo il primo incontro. Poche ...

Operai segregati in laboratorio senza finestre e bagno - tra loro Una donna incinta : arrestato imprenditore a Napoli : Teneva segregati 43 Operai in nero, tutti italiani, tra i quali una donna incinta e due minorenni. Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nas con...

Stuprarono Una donna e filmarono tutto - condanne lievi per 2 ex Casapound : Sono stati condannati i due ex militanti di Casapound accusati di avere violentato nell’aprile scorso una donna di 36 anni in un pub del capoluogo della Tuscia. Il giudice di Viterbo ha inflitto, in abbreviato, 3 anni a Francesco Chiricozzi e 2 anni e 10 mesi a Riccardo Licci. E’ stato disposto anche un risarcimento in favore della vittima pari a 40 mila euro.″È andata bene” commenta Chiricozzi. La condanna ...

Viterbo : stordirono - violentarono e filmarono Una donna in un pub. Condanne a 3 anni e 2 anni e 10 mesi per ex militanti di Casapound : Furono loro a violentare una donna di 36 anni nel pub Old Manners di Viterbo. Così ha deciso il giudice dell’udienza preliminare del capoluogo della Tuscia condannando Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, rispettivamente a 3 anni e 2 anni e 10 con rito abbreviato, quindi con sconto di un terzo della pena. Il gup ha anche disposto un risarcimento di 40mila euro in favore della vittima da parte dei due, all’epoca militanti di ...

Perde 90 Kg con l’aiuto di un personal trainer senza fare alcun intervento chirurgico - la storia di Una donna straordinaria : Tracy è una donna che, con la sua sola forza di volontà, è riuscita a dimagrire di 90 Kg senza sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. La donna era sempre a letto perché la sua mole non le permetteva di fare altro. E passava le sue giornate a mangiare. Un giorno ha detto da sola basta e ha contattato un personal trainer che, dopo aver parlato con lei ha deciso cosa avrebbero fatto insieme. I primi giorni di allenamento sono stati durissimi ...

Sesso - 6 errori da evitare se non vuoi deludere Una donna : Immagina questo, entri in un locale, stabilisci un contatto visivo con una donna, ti avvicini, iniziate a parlare e, per un caso favorevole del destino, a fine serata decidete di andare a casa assieme. Le piacerà come fai Sesso? Quando stanno con una donna, tutti gli uomini vogliono essere i migliori, vogliono essere quell'incredibile storia di Sesso che lei racconta a tutte le amiche e con cui misura tutte le altre esperienze, ma non ...