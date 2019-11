UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 21 novembre 2019

Un POSTO al Sole Anticipazioni 21 novembre 2019 : Vittorio confessa ad Alex il suo tradimento : Vittorio rivela ad Alex di averla tradita mentre Alberto fa i conti con Roberto, che ha scoperto la sua cattiva gestione dei Cantieri.

Anticipazioni Un POSTO al sole Trama Puntate 25-29 novembre 2019 : Si Riapre il Caso di Aldo Leone! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 25 novembre a venerdì 29 novembre 2019: Diego fa un incontro al Vulcano che Riapre il Caso di Leone! Anticipazioni Un posto al sole: un ricordo improvviso di Diego sul tentato omicidio ai danni di Aldo, porta il ragazzo ad intraprendere una coraggiosa iniziativa. Un ospite speciale offre a Vittorio lo spunto per fare una sorpresa speciale ad Alex. Alberto prova ad ingraziarsi Marina per non ...

Andrea Sannino approderà nel cast di Un POSTO al sole dal 28 novembre al 2 dicembre : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Per tutti gli affezionati telespettatori della telenovela è in arrivo una sorpresa davvero speciale: Andrea Sannino, il noto cantante partenopeo, sta per fare il suo ingresso nel cast. Ad annunciarlo è stato proprio lui attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il cantante sarà presente in ben tre episodi, quelli che andranno in onda dal 28 ...

Un POSTO al sole anticipazioni : ANGELA e GIULIA - tensione per BIANCA : Da qualche giorno a Un posto al sole abbiamo visto iniziare una storyline a sfondo scolastico, che (come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti) vede al centro della scena la piccola BIANCA Boschi (ora interpretata da Sofia Piccirillo). BIANCA, come avrete sicuramente notato, si sta trovando in forte difficoltà con la sua nuova maestra Maria Teresa (Tiziana Bagatella), con la quale non si è proprio creato il giusto feeling. E le ...

Un POSTO al sole - trama 20 novembre : Roberto aggredisce Alberto - Alex rifiuta Vittorio : Nuovo appuntamento con le notizie su Un posto al sole (Upas), lo sceneggiato ambientato a Posillipo in onda da oltre 20 anni sulla tv statale. La trama della puntata trasmessa mercoledì 20 novembre su Rai 3 rivela che Vittorio Del Bue sarà disposto a tutto pur di tornare insieme ad Alex Parisi, mentre Carla apparirà felicissima di poter riabbracciare Mia. Infine Roberto Ferri aggredirà Alberto Palladini a causa della sua gestione errata dei ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 20 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5378 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 20 novembre 2019: Carla (Vittoria Schisano) è molto contenta per essere riuscita a incontrare sua figlia Mia (Ludovica Nasti)… Alex (Maria Maurigi) non accetta il bacio di Vittorio (Amato D’Auria) e non gli dà alcuna spiegazione, ma Mia potrebbe smuovere la situazione… Preoccupata per Bianca (Sofia Piccirillo), sotto pressione per via della maestra Maria Teresa, ...

Un POSTO al sole - Serena e Filippo : pace e una proposta in arrivo : Un posto al sole: scoppia la pace tra Serena e Filippo Finalmente è scoppiata la pace tra la coppia più romantica di Un posto al sole. Serena e Filippo si sono riappacificati dopo un lungo periodo di crisi. I due, complice la visita al bed&breakfast, si sono riconciliati abbandonandosi alla passione. Sembra lontano il gelo […] L'articolo Un posto al sole, Serena e Filippo: pace e una proposta in arrivo proviene da Gossip e Tv.

Allarme omofobia : meno male che c’è «Un POSTO al Sole» (che fa - davvero - Servizio Pubblico) : Vittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e grande schermoVittoria Schisano tra piccolo e ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate dal 25 al 29 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019: Diego inizia il suo nuovo lavoro e Raffaele è piuttosto in ansia, ma poi si profila un motivo di preoccupazione ancora più inquietante sul cammino del povero ragazzo. Il confronto tra Marina e Roberto ha un esito inatteso, come quello fra la Giordano e Alberto (che cerca di riguadagnarne la fiducia). Andrea cerca l’aiuto di Silvia per far ingoiare ...

Anticipazioni Un POSTO al sole oggi - 19 novembre : Del Bue sostiene Carla contro l'omofobia : Le emozioni sono state tante nella puntata di Un posto al sole di ieri, 18 novembre. Accantonate le vicende di Diego Giordano con tutti gli annessi del caso, l'episodio ha concesso ampio spazio al delicato tema dell'omofobia. Protagonista indiscussa del giorno è stata Carla Parisi, aggredita da un gruppo di 'trogloditi' e soccorsa da Vittorio. Quest'ultimo ha poi raccontato l'accaduto alla radio e sarà proprio questo il punto di partenza ...

Un POSTO al sole - spoiler 25-29 novembre : Diego comincia a ricordare : Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nella settimana dal 25 al 29 novembre, i telespettatori resteranno a bocca aperta. Diego Giordano incomincerà a ricordare qualcosa su quella infausta serata dell'incidente di Aldo. Il figlio di Raffaele sarà del tutto sicuro di aver scovato il vero responsabile del tentato omicidio. Intanto, mentre proseguiranno i tentativi di Vittorio per riconquistare la Parisi, Marina e Fabrizio avranno ...

Un POSTO al sole - trama 20 novembre : Alex rifiuta il bacio di Vittorio : Un posto al sole procede con le puntate di cui sono protagonisti gli abitanti di Posillipo. A Palazzo Palladini sono giorni molto importanti per i sentimenti: nella puntata di mercoledì 20 novembre, infatti, Vittorio proverà a baciare Alex, ma sarà rifiutato. Carla riuscirà finalmente a incontrare Mia, mentre Roberto vorrà affrontare l'avvocato Alberto Palladini. Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 20 novembre: Vittorio prova a baciare ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni : Vittorio denuncia l’aggressione omofoba subita da Carla : Vittoria Schisano è Carla in Un Posto al Sole Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. Al centro degli episodi in onda nei prossimi giorni la disavventura accaduta a Vittorio (Amato D’Auria) e Carla (Vittoria Schisano). Quest’ultima è rimasta, infatti, vittima di un’aggressione omofoba, mentre Vittorio è stato picchiato quando ha cercato di difendere l’amica. Il ragazzo, particolarmente scosso da quanto accaduto, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5377 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 19 novembre 2019: Michele (Alberto Rossi) resta colpito dal potenziale di Vittorio (Amato D’Auria), che intanto ha preso molto a cuore la causa di Carla (Vittoria Schisano). Quest’ultima riuscirà a perorare le sue ragioni con le figlie Alex (Maria Maurigi) e Mia (Ludovica Nasti)?… La piccola Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) ha ancora problemi con la maestra ...