Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio perquisizioni e sequestri ieri negli uffici Limita la sua Ordine delle procure di Milano e Taranto da parte della Guardia di Finanza Indaga per distrazione di beni del fallimento delle Silvia per reati fiscali e PMI pugliesi oggi verranno incarico ai Carabinieri del Noè di Roma per compiere nuove indagini sul operazioni di bonifica sulle attività ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Battisti : Cassazione conferma ergastolo - 19 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Cesare Battisti: la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'ex terrorista, 19 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il maltempo non accenna a lasciare l’Italia dopo una settimana caratterizzata da temporali neve piene di più mia quarta Venezia Arriva un nuovo vortice con venti di Scirocco e Libeccio tra le aree più colpite Emilia Liguria e l’alta Toscana Cambiamo argomento le tre istituzioni dell’Unione Europea hanno approvato il ...