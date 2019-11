Ufficiale | Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham contratto triennale

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Josèè ildel. Subentra a Pochettino, esonerato ieri. Lo annuncia la società sul suo sito. Mou ha firmato unfino alla fine della stagione 2022-23. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha affermato: “Jose e’ uno degli allenatori di maggiore successo del calcio. Ha una vasta esperienza, può ispirare le squadre ed è un grande tattico. Ha vinto in ogni club che ha allenato. Crediamo che porterà energia e convinzione nello spogliatoio”. Questo invece il commento di: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e sostenitori così appassionati. La qualità sia nella squadra che nell’accademia mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto”. Mauricio Pochettino è stato esonerato per i deludenti risultati nella prima porzione di Premier ...

