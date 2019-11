TUTTOSPORT Milan | contro il Napoli spazio a Biglia e Rebic

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si avvicina la ripresa del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali. Nella 13^ giornata di Serie A, ilriceverà a San Siro il. Per la sfidala squadra partenopea, Pioli dovrà rinunciare a Calhanoglu e Bennacer, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. Al loro posto, secondo, potrebbero giocare. Pochi dubbi per quanto concerne il regista argentino, sostituto naturale del giovane calciatore algerino. L’ex capitano della Lazio avrà il compito di ripulire e smistare i palloni in mezzo al campo e di cercare, magari, qualche verticalizzazione che potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia del. Qualche dubbio in più, sempre secondo il quotidiano sportivo piemontese, per ciò che riguarda il sostituto di Calhanoglu. Pioli ha a disposizione quattro opzioni per rimpiazzare il giocatore turco (come vi abbiamo ...

