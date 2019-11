Tumori | “Possiamo identificare quali sono i talloni d’Achille del cancro per poterlo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Grazie alla bioinformatica, in alcuni casi, si può classificare in modo più preciso una malattia oncologica e curarla solo con terapie più appropriate. Merito del Next Generation Sequencing (o NGS): una tecnologia con la quale è possibile, in sole poche ore e con costi ridotti, ottenere un sequenziamento estremamente preciso del DNA delle cellule tumorali. E’ questo il caso del carcinoma dell’ovaio, una neoplasia che colpisce ogni anno più di 5.300 donne nel nostro Paese e che determina oltre 3.200 decessi. Oggiperò disponibili gli inibitori di PARP, farmaci molto efficaci e in grado di riparare il DNA. Tuttavia funzionano solo in alcuni casi che posessere individuati grazie a strumenti bioinformatici. Alle innovazioni tecnologiche e informatiche in oncologia è dedicato il convegno nazionale NGS to NGO: Next Generation Sequencing to Next Generation Oncologists che si chiude ...

masdeca : @mirddyn_rm @SZecchinato @ugom65 @cristianosil2 @RobertoBurioni Le esperienze personali non contano. Con le esperie… - Serena57891118 : RT @Talkin_Hawkin: @CarloCalenda @nzingaretti @pdnetwork Dopo l'invenzione dell'espressione 'fan dei tumori' possiamo chiudere definitivame… - Talkin_Hawkin : @CarloCalenda @nzingaretti @pdnetwork Dopo l'invenzione dell'espressione 'fan dei tumori' possiamo chiudere definit… -