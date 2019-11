Treviso | va a scuola in moto cross | Nicolò si schianta e muore a 17 anni

Treviso - con la moto contro un camioncino mentre va a scuola : Nicolò muore a 17 anni : Lutto a Treviso: Nicolò Di Giacomo, studente 17enne dell'Itis Planck, è morto dopo un giorno di agonia in seguito ad un incidente di cui è rimasto vittima lunedì mattina mentre andava a scuola. Era in sella alla sua moto da cross quando, per cause in via di accertamento, si è schiantato contro un camioncino. Firmato il nullaosta per l'espianto e la donazione degli organi.Continua a leggere