Treviso | guida per 50 anni senza patente | 76enne multata dopo un tamponamento

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lavinia Greci Alla richiesta degli agenti di esibire il documento di, l'anziana ha dichiarato di averlo dimenticato. Ma le verifiche incrociate nei database hanno dimostrato la verità. La donna dovrà pagare una sanzione che, per legge, va dai 5 ai 15mila euro Ha sempreto,mai provocare un incidente alle altre auto ealcuna disattenzione sulla strada. Sembrava un'autista perfetta: attenta alle regole della circolazione e sempre pronta a non commettere infrazioni. E in 76di vita, nessuno l'aveva mai fermata: né i carabinieri, né la polizia stradale. Nessun incidente, nessuna multa. Fino a qualche ora fa, quando è stata vittima di un(a catena) da parte di altre auto. E in quella circostanza, le forze dell'ordine hanno capito che la donna alladella sua Suzuki station wagon, un'anziana di 76di Pravisdomini, in provincia di ...

