Treviso | con la moto contro un camioncino mentre va a scuola | Nicolò muore a 17 anni

LIVE Virtus Bologna-Treviso 20-17 - Serie A basket in DIRETTA : la capolista difende il primato contro i veneti - primo quarto combattuto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE! 20-17 Finisce il primo quarto su una tripla sbagliata dalla Virtus. 20-17 Due su due ai liberi per Cournooh! 18-17 Ancora Chillo da sotto! 18-15 Due su due per Hunter ai liberi! 16-15 Rivoluzionato il quintetto della Virtus, Hunter a segno! 14-15 Altro canestro di Cooke, Treviso di nuovo in vantaggio! Timeout Virtus. 14-13 Tripla di Chillo! 14-10 Alley-oop di Markovic per Gamble! 12-10 Bel ...

LIVE Virtus Bologna-Treviso - Serie A basket in DIRETTA : la capolista difende il primato contro i veneti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE! La cronaca di Virtus Bologna-Ulm – Il calendario dell’ottava giornata Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 tra Segafredo Virtus Bologna e De Longhi Treviso! Loading… Loading… Al PalaDozza andrà in scena una grande classica del basket italiano tra le V ...

LIVE Virtus Bologna-Treviso - Serie A basket in DIRETTA : la capolista difende il primato contro i veneti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE! La cronaca di Virtus Bologna-Ulm – Il calendario dell’ottava giornata Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 tra Segafredo Virtus Bologna e De Longhi Treviso! Al PalaDozza andrà in scena una grande classica del basket italiano tra le V nere e la squadra della Marca, grandi protagoniste del ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso - con gli Scarlets la prova del nove : Sesta giornata del Guinness Pro 14 in programma questo fine settimana e sabato sera, con diretta alle 20.35 su Dazn, la Benetton Treviso sarà impegnata a Llanelli contro gli Scarlets. Una sfida molto importante per Alberto Sgarbi e compagni, che dopo un avvio di stagione durissimo arrivano all’appuntamento con due successi consecutivi contro Southern Kings ed Edimburgo. Due successi fondamentali, ma che hanno lasciato ancora molti dubbi ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso - con Edimburgo alla ricerca del bis : Confermare la crescita vista con i Southern Kings, cancellando però l’ultimo quarto di gioco, quando i sudafricani sono andati vicini a una clamorosa rimonta. E’ un cantiere aperto la Benetton Treviso, con i nazionali tornati a disposizione solo da una decina di giorni, ma la squadra di Kieran Crowley non può più permettersi passi falsi, a iniziare dall’impegno casalingo di sabato contro una diretta rivale per i playoff, cioè ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...

Treviso - sgrida l’alunno di 10 anni che le si scaglia contro : maestra aggredita in classe : I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.Continua a leggere

Treviso - riprende l’alunno di 10 anni che le si scaglia contro : maestra aggredita in classe : I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.Continua a leggere

Treviso - ha un malore mentre è in auto e finisce contro un muro : mamma Erika muore a 45 anni : Incidente mortale a Cordignano, in provincia di Treviso: una mamma di 45 anni, Erika Peruch, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed è finita contro il muretto di un'abitazione. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari del 118 per salvarla: dopo 40 minuti, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Lascia 3 figli piccoli.Continua a leggere

Treviso - si schianta con la Yaris contro il muro di una casa : Erika muore a 45 anni : Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio in via Rovereto a Cordignano (Treviso): nell'impatto è deceduta una 45enne, Erika Peruch, nata a Conegliano e residente ad...

Salute - a Treviso asportate 10 metastasi al fegato con una nuova tecnica : asportate dieci metastasi al fegato, a un paziente di 76 anni, con una nuova tecnica chirurgica. L’eccezionale intervento è stato eseguito dall’équipe della Quarta Chirurgia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso diretta dal professor Giacomo Zanus, che ha adottato una strategia chirurgica innovativa mediante l’associazione della laparoscopia, della termoablazione con micro-onde e della resezione epatica in 2 tempi ...

Camere Commercio : a Treviso - Venezia e Padova la 28ma convention mondiale (2) : (Adnkronos) - Farà seguito la sessione pubblica di lunedì 28 ottobre – in programma presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno – che si aprirà con il convegno “Collaborazioni di business e network globali nuova frontiera di opportunità per l’internazionalizzazione di imprese e territori” con,

Camere Commercio : a Treviso - Venezia e Padova la 28ma convention mondiale : Treviso, 15 ott. (Adnkronos) - Si terrà in Veneto, dal 26 al 29 ottobre, la 28a convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzata da AssoCamerestero in collaborazione con Nuovo Centro Estero Veneto e con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno, di Venezia Rovigo e di P