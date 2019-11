Trenta | Corriere | “Affito di 141 euro al mese per la casa della Difesa” Lei diceva di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Non 540al, come l’ex ministra aveva dichiarato, ma molti meno: 141,76è il canone mensile che Elisabettapaga per l’affittodi servizio del ministeroDifesa. Diventano al massimo 314,95di affitto se si include anche la rata per l’utilizzo dell’arredamento. Lo rivela ilSera, citando la relazione preparata dal dicastero per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari sul caso dell’appartamento a Roma ottenuta daquando era nel governo e poi riassegnato al marito, il maggiore dell’esercito Claudio Passarelli. Martedì l’ex ministra ha annunciato a 24 Mattino su Radio 24 la volontà di rinunciare all’alloggio in zona San Giovanni in Laterano: “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di ...

