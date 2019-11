Trapianto di flora batterica | la speranza per chi ogni giorno combatte con il proprio

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Gli specialisti Sanguinetti e Masucci del Policlinico Gemelli di Roma spiegano che cos’è il microbiota e come si può intervenire in modo efficace su certe patologie gastrointestinali

errantThinker : RT @lastampasalute: Trapianto di flora batterica: la speranza per chi ogni giorno combatte col proprio intestino - lexeconomy : RT @LaStampa: Trapianto di flora batterica: la speranza per chi ogni giorno combatte col proprio intestino - lastampasalute : Trapianto di flora batterica: la speranza per chi ogni giorno combatte col proprio intestino -