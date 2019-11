Trapani | sequestrati oltre 52mila chili di aglio rosso | lo confezionavano in un oleificio

Trapani : controlli in oleifici e cantine - 7mila euro di multe e 3mila chili di olio sequestrati (2) : (Adnkronos) - Ancora, in un oleificio di Salaparuta, è stato riscontrato il mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico per cui è stata elevata la sanzione di 1.500 euro e in una cantina vitivinicola di Santa Ninfa, per l’omesso aggiornamento della registrazione sanitaria in ordine alle modific

Trapani : controlli in oleifici e cantine - 7mila euro di multe e 3mila chili di olio sequestrati : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Tremila chili di olio extravergine di oliva sequestrato, settemila euro di multe e 4 persone denunciate. E’ il risultato della campagna di controlli in oleifici e cantine del trapanese condotta dai carabinieri, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e del Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Palermo, tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di novembre. I ...

Trapani : controlli in oleifici e cantine - 7mila euro di multe e 3mila chili di olio sequestrati (2) : (Adnkronos) – Ancora, in un oleificio di Salaparuta, è stato riscontrato il mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico per cui è stata elevata la sanzione di 1.500 euro e in una cantina vitivinicola di Santa Ninfa, per l’omesso aggiornamento della registrazione sanitaria in ordine alle modifiche strutturali è stata elevata una sanzione di mille euro. I legali rappresentanti di due cantine vitivinicole di Salaparuta, di ...