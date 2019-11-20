sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - romadailynews : Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18:00: SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI… - fullNam35087976 : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incidente - Via Flaminia: traffico rallentato incrocio con Via Arcore > Riano #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TO DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA.. SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO RALLENTAMENTI PER UN INCIENTE AVVENTO ALL’ALTEZZA DI VIA MASOLINO DA PANICALE. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMA ZIONE Roma NORD E TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE TRA CASILINA E LAURENTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, ...