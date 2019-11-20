Fu contagiato da Hiv in ospedale: 26 anni dopo è ancora senza ...Maltempo infinito sull’Italia! In arrivo alluvioni lampo e allagamentiTassa rifiuti, al Sud costa di piùMaria Grazia Cucinotta super sexy... tutta colpa della scollatura ...Sull'inguine... Wanda Nara e il nuovo sexy tatuaggio con la rondinellaGabriel Garko: Avevo 17 anni quando un uomo sposato cercò di abusare ...Nathaly Caldonazzo posta una foto con Massimo TroisiMercedesz Henger senza veli nella vasca da bagno! Followers scatenatiRobert De Niro: Donald Trump è uno sbruffone molto pericoloso!Paola Caruso pronta a raccontare la verità su Merlo

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 | 00 SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18:00 (Di mercoledì 20 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO COLOMBO  . UN  TERZO INCIDENTE  SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO  RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA  DI VIA MASOLINO DA PANICALE. Traffico INTENSO IN USCITA DA Roma SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE TRAFFICATA ANCHE LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA CRISTOFORO COLOMBO  A MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con ...
Fonte : romadailynews

twittersole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - romadailynews : Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18:00: SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI… - fullNam35087976 : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incidente - Via Flaminia: traffico rallentato incrocio con Via Arcore > Riano #luceverde #Lazio -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI  TO DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO   FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA   PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA..  SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO  RALLENTAMENTI PER UN INCIENTE  AVVENTO ALL’ALTEZZA DI VIA MASOLINO DA PANICALE. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST  RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA  DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.  SUL RACCORDO ANULARE  Traffico INTENSO E RALLENTATO  DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST  RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA  DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.  SUL RACCORDO ANULARE  Traffico INTENSO E RALLENTATO  DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE  SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI   SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA  FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE  SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI   SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA  FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA  CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA  TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA  CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA  TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMA ZIONE Roma NORD E TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE TRA CASILINA E LAURENTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!