Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SUL RACCORDO ANULAREINTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE MACCHI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.INTENSO SU VIA DI TOR BELLA MONACA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE VIA CASILINA. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 20-11-ore 16:30 proviene daDailyNews.

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via della Sorbona: traffico rallentato in prossimità Rotatoria per Via Silicella #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -