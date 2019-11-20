sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via della Sorbona: traffico rallentato in prossimità Rotatoria per Via Silicella #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMA ZIONE Roma NORD E TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE TRA CASILINA E LAURENTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE ODE A TRATTI TRA LA C.COLOMBO E LAURENTINA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DALLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 19 : 00 : RESTA INTENSO IL Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA E POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA ESALARIA, E ANCORA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO DISAGI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO ...