Traffico Roma del 20-11-2019 ore 07 | 30

alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico -
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Traffico Roma del 19-11-2019 ore 16:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE ODE A TRATTI TRA LA C.COLOMBO E LAURENTINA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DALLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 19 : 00 : RESTA INTENSO IL Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA E POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA ESALARIA, E ANCORA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO DISAGI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 18 : 30 : RESTA INTENSO IL Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA E POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA ESALARIA, E ANCORA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO DISAGI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA E POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA ESALARIA, E ANCORA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO DISAGI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA ELA A24 RM-TE.. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE.. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE KANT E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E APPIA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI . POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BERNARDINO ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E APPIA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI . POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BERNARDINO ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 14 : 30 : NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. PRUDENZA POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NIZZA NEI PRESSI DI VIA MANTOVA, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL Traffico. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DA C.SO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 13 : 30 : NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’. PRUDENZA POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NIZZA NEI PRESSI DI VIA MANTOVA, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL Traffico. Traffico INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA DA C.SO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 12 : 30 : a Roma nord incolonnamenti sulle vie cassia e flaminia dal gra a via dei due ponti, e sulla salaria dall’aeroporto dell’urbe alla tang.est, in quest’ultimo caso anche per lavori in corso. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE da portonaccio alla TANG.EST VERSO IL CENTRO. Traffico rallentato con code all’interno della galleria giovanni xxiii da via del foro italico a via della pineta sacchetti verso il trionfale; proseguendo sulla stessa via della ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 11 : 30 : a Roma nord incolonnamenti sulle vie cassia e flaminia dal gra a via dei due ponti, e sulla salaria dall’aeroporto dell’urbe alla tang.est, in quest’ultimo caso anche per lavori in corso. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE da portonaccio alla TANG.EST VERSO IL CENTRO. Traffico rallentato con code all’interno della galleria giovanni xxiii da via del foro italico a via della pineta sacchetti verso il trionfale; proseguendo sulla stessa via della ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 10 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA via delle valli alla salaria e dai monti tiburtini al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI. CODE PER IINCIDENTE ANCHE N PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO ALTEZZA ...
Traffico Roma del 19-11-2019 ore 10 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA via delle valli alla salaria e dai monti tiburtini al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI. CODE PER IINCIDENTE ANCHE N PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO ALTEZZA ...