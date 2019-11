Tottenham | scelta a sorpresa | è Mourinho il nuovo allenatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ha atteso l’alba il, per annunciare il, dopo l’ufficialità di ieri sera dell’esonero di Pochettino. Sulla panchina degli Spurs siede José, che torna così per la terza volta in Inghilterra dopo le esperienze con Chelsea e Manchester United. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dei londinesi alle 6.29 di questa mattina. “Siamo lieti di annunciare la nomina di Josecomecon un contratto che durerà fino alla fine della stagione 2022/23. Jose è uno dei manager più affermati al mondo e che ha vinto 25 trofei. È rinomato per la sua abilità tattica e ha gestito FC Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United. Ha vinto il titolo nazionale quattro paesi diversi (Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna) ed è uno dei tre soli manager ad aver vinto due volte la UEFA Champions League con ...

