Tottenham | Mourinho | ”La partenza di Llorente ha lasciato un vuoto in attacco”

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham : “Sono emozionato” : José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Ha firmato un contratto fino al giugno 2023 dopo che il club ha esonerato l'argentino Mauricio Pochettino, in carica da cinque anni, con la motivazione ufficiale dei deludenti risultati ottenuti in campionato che vedono la squadra quattordicesima in Premier League. Il tecnico portoghese è "uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio", ha detto il presidente della società Daniel ...

Classifica stipendi allenatori - Mourinho si fa ricco col Tottenham : ma non sarà il più pagato in Europa : Classifica stipendi allenatori – Volto nuovo sulla panchina del Tottenham. Il portoghese José Mourinho è infatti il nuovo tecnico degli ‘Spurs’, sostituirà il collega Mauricio Pochettino. Lo ‘Special One’ andrà a guadagnare quasi il doppio rispetto al suo predecessore: il suo stipendio sarà di 17.5 milioni di euro (15 milioni di sterline) a stagione fino al giugno 2023. Un vero Paperon de’ Paperoni del ...

“Uomo incazzato” - “Lo Stantio”… Mourinho al Tottenham spacca già la Premier : Quando a Mourinho chiesero quali squadre avrebbero lottato per il titolo della Premier lui rispose: “Quattro: Manchester City, Tottenham, Liverpool e… Manchester City B “. Ecco, ora ne allena una. L’ingaggio al Tottenham è su tutte le home page dei siti sportivi internazionali. E’ la notizia del giorno, non solo in Inghilterra. Anche per il fardello di ipse dixit, aneddoti e polemiche che lo Special One porta con ...

Mourinho è tornato. Al Tottenham arriva la nemesi di Pochettino : La sua assenza su di una panchina si trasformava in presenza ovunque i risultati non fossero soddisfacenti. Era un ectoplasma vivissimo, come fosse un destino incombente, un (non) necessario spauracchio per la tranquillità altrui. S'era eclissato il 18 dicembre 2018, due giorni dopo la doppietta di

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham : José Mourinho ha trovato lavoro. Ha aspettato, si è guardato attorno, ha osservato per tutta l'estate che cosa succedeva sulle panchine più appetibili (dal Real Madrid al Milan, dalla Roma al Paris Saint Germain), proponendosi qua e là in maniera sibillina, come a dire «Io sono libero, se volete...». Poi sono iniziati i campionati, e l'attesa è proseguita. Fino a quando il telefono ha squillato ...

Tottenham - Josè Mourinho torna in Premier League dopo 11 mesi dall’esonero dal Manchester United : sarà la volta buona? : Josè Mourinho torna ad allenare in Premier. Il portoghese è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One prende il posto di Mauricio Pochettino esonerato ieri sera. L’ex allenatore dell’Inter, del Chelsea e del Manchester United, ha firmato con la squadra inglese un contratto fino alla fine della stagione 2022-23. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e sostenitori così appassionati”. ...

Mourinho torna in panchina : il Tottenham esonera Pochettino e sceglie lo Special One : L’esilio dalla panchina di José Mourinho è terminato: il Tottenham ha scelto lo Special One per sostituire Mauricio Pochettino, il tecnico esonerato dagli Spurs dopo un avvio di stagione da incubo che al momento vale la 14esima posizione in classifica. L’ex allenatore di Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United ha firmato un contratto che durerà fino alla fine della stagione 2022/23. Il presidente degli Spurs Daniel Levy ha ...

