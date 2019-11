Torino | 36 migranti stipati in furgone | arrestati due passeur

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Giorgia Baroncini Tra i 36 irregolari anche due minorenni. Dai loro racconti è emerso che avevano pagato fino a 5 mila euro per essere trasportati fuori dall'Italia Quando la polizia ha aperto le porte del, si è trovata davanti decine diammassati. 36 (fra cui due minorenni), per la precisione. Stretti uno all'altro, gli irregolari di nazionalità pakistana e indiana, speravano di oltrepassare il confine e raggiungere facilmente la Francia e la Spagna. Ma le forze dell'ordine sono riuscite a intercettare il Fiat Ducato prima che lasciasse il Paese. Per favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravata sono stati messi in manette due giovanissimipakistani di 20 e 21 anni. I due sono stati sorpresi alle tre della scorsa notte al casello di Bruere, prima dell'imbocco dell'autostrada-Bardonecchia. Nel, 36 immigrati viaggiavano ...

MediasetTgcom24 : Torino, traffico di migranti: misure cautelari in tutta Italia #torino - StampaTorino : VIDEO - Stipati in un Fiat Ducato senza finestre - Piergiulio58 : Al casello di Bruere stipati in un furgone 36 migranti irregolari - La Stampa -