Tolo Tolo locandina con Checco Zalone in Kenya : Tolo Tolo, ecco la locadina ufficiale del nuovo film di Checco Zalone È uscita la locandina ufficiale di “Tolo Tolo” il nuovo film di Checco Zalone in uscita a inizio 2020. Dopo i successi record di “Cado dalle nubi”, “Sole a Catinelle”, Che Bella Giornata” e “Quo Vado” (film italiano più visto di sempre) il top player del cinema italiano sta per tornare nelle sale. Non sarà questa volta ...

Strage di Bologna - chiesto l’ergasTolo per Gilberto Cavallini : “Ha condiviso il programma dei Nar : Il pm Enrico Cieri ha chiesto l'ergastolo per Gilbarto Cavallini nel corso della sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Bologna: "Partecipò alla Strage del 2 agosto 1980. È responsabile come Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Con loro ha condiviso il programma politico militare dei Nar".Continua a leggere

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Stefano Ghisolfi e Laura Rogora cercano il colpaccio a Tolosa : Stefano Ghisolfi e Laura Rogora parteciperanno al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Arrampicata sportiva. Gli azzurri saranno impegnati a Tolosa (Francia) nel weekend e andranno a caccia dei sei pass a disposizione per la rassegna a cinque cerchi, i nostri due rappresentati sperano di aggiungersi a Ludovico Fossali che ha staccato il pass olimpico durante i Mondiali di agosto. In terra transalpins ...

Justin Bieber è pronto a diventare padre : «Il prossimo capiTolo? I figli» : Le nuove foto del matrimonio di Justin e Hailey BieberLe nuove foto del matrimonio di Justin e Hailey BieberLe nuove foto del matrimonio di Justin e Hailey BieberLe nuove foto del matrimonio di Justin e Hailey BieberDopo il matrimonio, i figli. Justin Bieber procede a pieno ritmo nell’idea di mettere su famiglia con Hailey Baldwin, sua vecchia amica diventata prima fidanzata e poi moglie in meno di sei mesi. I due, 25 anni il cantante, 22 ...

Uomo di 63 anni muore dopo esser stato leccato dal suo cane : “Era sano - non aveva altre paTologie” : Un Uomo di 63 anni è morto dopo esser stato leccato dal suo cane. È successo in Germania, come riferisce il Washington Post, e il caso è stato descritto in un articolo pubblicato sull’European Journal of Case Reports. L’Uomo si è presentato in ospedale con sintomi simili a quelli influenzali, come dolori articolari, respiro affannoso e strane macchie rotonde sulla pelle. Il suo battito cardiaco era stabile e i medici non riuscivano a ...

"Diablo IV è come il primo capiTolo di un libro con una grande storia" : Blizzard ha iniziato a suggerire future espansioni per Diablo 4, parlando del gioco come il primo capitolo di un libro con una grande storia.Sapevamo già che, come i precedenti giochi di Diablo, Diablo 4 otterrà espansioni a parte per il gioco base. In una nuova intervista con il sito Ausgamers, il game director Luis Barriga e l'art director John Mueller, hanno parlato dell'introduzione di Lilith e di come il team la sta trattando come ...

Fortnite CapiTolo 2 : svelata la skin segreta della Stagione 1 - come ottenerla : La cavalcata poligonale di Fortnite Capitolo 2 prosegue senza intoppi su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Grazie all'impegno di Epic Games, il giocatissimo shooter online è andato a rinnovarsi e a dare un vero e proprio scossone all'intera community di appassionati, mettendo su piatto una grande isola nuova di zecca, tantissime missioni e sfide, e un sistema di ricompense simile a quello a cui eravamo ...

Strage di Bologna - il pm chiede l’ergasTolo per Gilberto Cavallini : La procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Gilberto Cavallini, l’ex membro dei Nuclei armati rivoluzionari a processo per la Strage del 2 agosto 1980 alla stazione centrale del capoluogo emiliano-romagnolo, che con i suoi 85 morti e 200 feriti fu l’attentato più sanguinoso degli Anni di Piombo. Per il pm Enrico Cieri “un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell’imputato, non merita altra pena che ...

Strage di Bologna - chiesto l’ergasTolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini. Pm : “Un delitto come questo non merita altra pena” : “Un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell’imputato non merita altra pena che l’ergastolo”. Così il pm Enrico Cieri ha concluso la prima parte della requisitoria nei confronti di Gilberto Cavallini, l’ex Nar imputato per la Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. “Se doveste ritenere che Cavallini – ha detto la pubblica accusa rivolgendosi ai giudici della Corte ...

Red Dead Redemption 2 : alcuni modder hanno ricreato il DLC Undead Nightmare disponibile nel primo capiTolo della serie : Chi si ricorda del DLC UnDead Nightmare di Red Dead Redemption? Bene, alcuni modder stanno lavorando per portare un contenuto simile all'interno di Red Dead Redemption 2.UnDead Nightmare non è mai arrivato su PC, dato che il primo capitolo della serie è stato pubblicato esclusivamente per Xbox 360 e PlayStation 3, perciò questo sarebbe un contenuto esclusivo per i possessori del gioco su PC. Rockstar non ha ancora annunciato alcun DLC per ...

Quanto guadagna un estetista : stipendio e tiTolo di studio : Quanto guadagna un estetista: stipendio e titolo di studio Quanto guadagna – mediamente – un estetista e che percorso di studi bisogna affrontare per diventare un professionista della cura del corpo? estetista: Quanto guadagna? Per calcolare quale sia lo stipendio – in media – di un’estetista, anche se la professione è ormai sempre più gettonata anche tra gli uomini, bisogna prendere in considerazione alcuni fattori che valgono ...

Negli Stati Uniti tre uomini che erano stati condannati all’ergasTolo per l’omicidio di un ragazzo sono stati scagionati e liberati dopo 36 anni di carcere : Lunedì a Baltimora, Negli stati Uniti, tre uomini che erano stati condannati all’ergastolo ingiustamente per l’omicidio di un ragazzo di 14 anni nel 1983 sono stati liberati, dopo 36 anni di carcere. I tre uomini si chiamano Alfred Chestnut, Ransom Watkins

EgitTologia e divulgazione : disegnare la storia con i fumetti : Giovedì 28 novembre alle 11, alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (Piazza S. Paolo All’Orto, 20) si tiene l’incontro “fumetti ed Egittologia: disegnare la storia”, con Walter Venturi, uno dei più apprezzati fumettisti italiani, autore di un volume dedicato all’egittologo Giovanni Battista Belzoni edito dalla Sergio Bonelli Editore. L’incontro è organizzato dall’associazione studentesca “VOLO – Viaggiando Oltre ...

Migrante trova un roTolo di banconote e lo dà al sindaco : ”Perché avrei dovuto tenermelo?” : Salman Meral, titolare di un ristorante kebab a Schio, ha ritrovato un rotolo di banconote nel suo locale. Il Migrante di origine turca lo ha prontamente consegnato al sindaco per poter risalire così al proprietario del denaro. “Sono gesti che fanno stare bene e restituiscono fiducia – il commento del primo cittadino – e ci rammentano che la maggior parte delle persone è onesta”.Continua a leggere