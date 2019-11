Tiziano Ferro contro Fedez | ‘Scherzare sulla sessualità è bullismo’ Il rapper rilancia

Fedez risponde a Tiziano Ferro : “Mi fa strano rendere conto di una cosa che ho scritto 10 anni fa”. Ma come è andata davvero? : Tiziano Ferro parla di un "idolo dei ragazzini" che lo ha preso in giro e qualcuno ipotizza sia Fedez. Il tutto arriva al rapper, che risponde via social. Oggi Tiziano Ferro ha presentato il nuovo album, Accetto Miracoli, in conferenza stampa. Ha parlato di odio e di bullismo, proponendo che l'Italia abbia una legge contro l'odio. "Anche una battuta può mettere un adolescente a disagio e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su ...

Tiziano Ferro su Ultimo : “La più bella notizia di quest’anno” : Tiziano Ferro presenta il nuovo album, Accetto Miracoli, e parla anche di streaming e di Ultimo. Una chiacchierata con Tiziano sul mondo della musica e sul suo mondo interiore, sulle tracce di Accetto Miracoli e sul tour 2020 negli stadi che coincide con i suoi 40 anni di età più che una conferenza stampa formale. Lo streaming. La nuova musica. Le nuove tendenze. Gli affetti. La famiglia. L'amore. La solitudine. Gli idoli. Jovanotti. ...

3 iniziative per Accetto Miracoli di Tiziano Ferro : il desiderio Spotify - le copie autografate a Milano e l’evento Maxxi a Roma : È la settimana di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, il nuovo album in uscita con Virgin Records/Universal Music venerdì 22 novembre. L'artista sarà impegnato nei prossimi giorni in una serie di attività promozionali: incontrerà la stampa e, a seguire, il suo Fan Club nel consueto meeting che questa volta si terrà il 21 novembre al Fabrique di Milano. Tre sono le iniziative legate al lancio di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro che vi ...

Anticipazioni Sanremo 2020 - tra i primi ospiti Tiziano Ferro e Fiorello : Cresce l'attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2020 che sarà presentata da Amadeus. In queste settimane la macchina organizzativa della kermesse musicale si sta muovendo per assicurare al pubblico uno show degno di nota, in occasione anche del 70esimo anniversario del Festival. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo punterà molto anche sugli ospiti che prenderanno parte alle cinque serata: tra questi è confermata la ...

