The Report | un film di denuncia che non trova il suo sbocco narrativo

"Dal nuovo Star Wars a The Report : è il mio momento" - : Sara Frisco L'attore è al cinema con tre diverse pellicole: «Amo passare dalle storie vere alla fantascienza» Buon compleanno Adam Driver. L'attore californiano, 36 anni appena compiuti, per festeggiare si regala due film importanti. È infatti presente nelle sale italiane con The Report , diretto da Scott Z. Burns e Storia di un matrimonio, accanto a Scarlett Johansson, regia di Noah Baumbach, che aveva debuttato a Venezia lo scorso ...

The Report - così gli Usa “istituzionalizzarono” la tortura. Steven Soderbergh produce un thriller che è puro anelito alla verità : Waterboarding, CIA, terrorismo post 11 settembre 2001. Per chi è già sintonizzato su questa lunghezza d’onda storico politica The Report (anzi The Torture Report, con la parola “torture” cancellata dal titolo) è un film da non perdere. Un aggiornamento profondo e stratificato su come l’intelligence Usa autorizzò una larga quantità di nuove pratiche di tortura (tra queste alcune hanno portato perfino alla morte dei prigionieri) per estorcere ...