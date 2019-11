The Gilded Age | nuovi nomi nel cast della serie di Julian Fellowes di Downton Abbey

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 20 novembre 2019) TheAge, rivelatineldi HBO, creata, scritta e prodotta dadi. Solo qualche mese fa HBO aveva annunciato i primineldi TheAge, latv scritta dadi, e tra queic’era anche quello di Christin Baranski di The Good Wife/Fight (leggi qui). Oggi invece arrivano altriche faranno parteambientata nella New York del 1880. Denée Benton (Hamilton), Louisa Jacobson (Gone Hollywood), Taissa Farmiga (The Twilight Zone), Blake Ritson (Krypton) e Simon Jones (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) entrano nelche è stata in sviluppo per anni su NBC e poi è stata acquistata da HBO perchè era una produzione troppo grossa e complicata per un canale in chiaro. Creata, scritta e prodotta da, TheAge racconta appunto la...

