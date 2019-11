Terzista di nota griffe evade il fisco | sequestrati beni per 6 milioni di euro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Maria Girardi I tre indagati (la titolare di una ditta di Campi Bisenzio e due co-gestori) sono ritenuti responsabili di aver utilizzato fatture false In queste ore, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari Agnese Di Girolamo, stanno terminando l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di conti correnti,mobili e immobili per un valore di 6di. Destinatari della misura la titolare (nonchédi una) di una ditta di Campi Bisenzio (Firenze) e altri due co-gestori e amministratori di fatto. Tutti sono ritenuti responsabili di aver utilizzato fatture false perre il(art. 2 del d.lgs. n. 74/2000). L'indagine, coordinata dal Dott. Fabio Di Vizio (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di ...

