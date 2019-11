Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lahato laa 9per‘Fatima’, la giovane considerata laforeign fighter italiana, partita per unirsi al Califfato nel 2014, senza farvi ritorno. Dove potrebbe ancora trovarsi, anche se la sorellanna, nei giorni scorsi, ha detto, però, che potrebbe anche essere già morta. I genitorie Assunta Buonofiglio invece, arrestati nell’ambito dell’inchiesta, sono entrambi deceduti. Con laa 9laha così respinto il ricorso presentato per conto suo e di altri quattro imputati: tra i quali il marito, l’albanese Aldo Kobuzi (to a 10), e la ‘maestra indottrinatrice’, Haik Bushra (ta a 9), cittadina canadese. Secondo l’accusa, Fatima ha incitato i suoi familiari, la madre e il padre, entrambi morti, e la sorellanna ...

MediasetTgcom24 : Terrorismo, Cassazione conferma 9 anni a foreign fighter italiana #MariaGiuliaFatima Sergio - SoniaLaVera : RT @TutteLeNotizie: Terrorismo: Cassazione conferma condanna a 9 anni per Maria Giulia ‘Fatima’ Sergio, prima… - TutteLeNotizie : Terrorismo: Cassazione conferma condanna a 9 anni per Maria Giulia ‘Fatima’ Sergio, prima… -