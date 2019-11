Terremoto magnitudo 6 3 nell’estremo oriente russo

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Messico [DATI e MAPPE] : Una forte Scossa di terremoto magnitudo 6.4 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 04:27 UTC in mare davanti alla costa al confine ovest tra Messico e Guatemala. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 11 km di profondità ed epicentro 111 km sudovest da Puerto Madero. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Non è stata emessa l’allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto ...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 in Argentina [DATI e MAPPE] : Una Scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 23:10 UTC di ieri in Argentina: il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 63 km a sudovest di San Luis. Non si hanno al momento informazioni su eventuali danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.8 in Argentina [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 3.9 in Bosnia : Una Scossa di terremoto magnitudo 3.9 è stata registrata alle 08:56 UTC nel sud della Bosnia–Erzegovina: i media locali riferiscono che l’epicentro del sisma è stato localizzato a pochi km da Ljubuski, a sud di Mostar. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.9 in Bosnia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di magnitudo 3.1 nel Tirreno meridionale : Una scossa sismica di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina, alle 8.16, nel Tireeno meridionale, di fronte alla cittadina di Scalea, in provincia di Scalea.Non si registrano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata avvertita dalla popolazione. L'evento, come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, si è sviluppato a undici chilometri di profondità e fa seguito ad una serie di altre scosse sismiche di ...

Terremoto Calabria - scossa di magnitudo 3.1 davanti alle coste di Scalea : sciame sismico in atto : scossa di Terremoto in Calabria nella prima mattinata di oggi lunedì 18 novembre. Un sisma di magnitudo 3.1 ha colpito poco fa la zona antistante le coste della provincia di Cosenza. con epicentro al largo di Scalea. Si tratta della stessa dove in atto da giorni uno sciame sismico. Il Terremoto è stato preceduto da altre scosse di minore intensità.Continua a leggere

Scosse di Terremoto nel Tirreno - al largo della Calabria : la più forte magnitudo 3.1 [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 08:16:28, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato preceduto da 3 Scosse con magnitudo superiore a 2 dalle ore 06:57. Data e Ora (Italia) magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-11-18 08:16:28 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) 11 39.68 15.40 2019-11-18 07:04:52 ML 2.2 Tirreno Meridionale ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 a Colle Val d'Elsa - in Toscana : Una Scossa di terremoto è stata registrata la scorsa notte a Colle Val d'Elsa (Firenze) alle 3.48. L'evento rilevato dalla rete sismica nazionale dell'Ingv ha avuto magnitudo 2.2 e si è prodotto a una profondità di 9 chilometri. Dalle verifiche effettuate dalla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze, il sisma non è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto Giappone : scossa di magnitudo 5 - 3 al largo della costa di Chiba : Un Terremoto di magnitudo 5,3 ha colpito al largo della costa la prefettura di Chiba, situata sulla più grande isola Giapponese di Honshu. I dati dei sismologi hanno mostrato che il sisma ha colpito le acque 176 chilometri a sud-est della citta’ di Katsuura, situata sulla penisola di Boso. L'articolo Terremoto Giappone: scossa di magnitudo 5,3 al largo della costa di Chiba sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia - violenta scossa di Terremoto di magnitudo 7 - 1 nel Mare delle Molucche : Poco fa, esattamente alle 17:17 (ora italiana) del 14 novembre, una violenta scossa di magnitudo 7.1 della scala Richter ha colpito l'Oceano Pacifico. Secondo i dati forniti dall'Usgs (United States Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel Mare delle Molucche, fra le omonime isole ad est e l'isola Indonesiana di Sulawesi ad ovest. Quest'ultima, già devastata l'anno scorso da un tremendo terremoto di magnitudo ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7 - 1 in Indonesia : Giovedì pomeriggio, quando in Italia erano le 17.17, c’è stato un terremoto di magnitudo 7,1 al largo delle coste dell’Indonesia, tra l’isola di Sulawesi e la parte settentrionale delle Molucche, con ipocentro a 45 chilometri di profondità. L’istituto di Meteorologia,

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7.4. Diramata allerta tsunami : La scossa di terremoto di magnitudo 7.4 è stata registrata nel Mar delle Molucche, al largo delle coste dell'Indonesia. Le autorità hanno diramato un'allerta tsunami: le onde animale potrebbero propagarsi fino a 300 chilometri di distanza dal luogo dell'epicentro.Continua a leggere

Terremoto L’Aquila - scossa di magnitudo 3.2 vicino a Campotosto : La terra torna a tremare nelL’Aquilano, dopo il Terremoto del 7 novembre. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata rilevata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Capitignano, poco distante dal lago di Campotosto. La scossa, a una profondità di 15 km, si è verificata alle 10:55 di giovedì 14 novembre. Non si segnalano danni.

Nuova scossa di Terremoto : magnitudo 3.2 in provincia de L’Aquila - vicino ad Amatrice : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 10 e 55 a Capitignano, in provincia de L'Aquila ma molto vicino anche ad Amarice, teatro del sisma del 24 agosto del 2016. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche in provincia di Ascoli Piceno, oltre che sull'appennino abruzzese.Continua a leggere

Terremoto in Francia - controlli in corso alle centrali nucleari dopo una scossa di magnitudo 5 : La scossa è stata avvertita fino al confine italiano. L'epicentro è stato localizzato presso il Comune di Montélimar. Ci sarebbero crolli e feriti, ma nessun danno alle centrali nucleari della zona, anche se i reattori 2,3 e 4 dello stabilimento di Cruas-Meysse saranno momentaneamente fermati per dei controlli.Continua a leggere