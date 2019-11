Tennis | Vincenzo Martucci racconta Rafael Nadal e Serena Williams attraverso due

Tennis - Vincenzo Spadafora : “Risultato storico per Matteo Berrettini - complimenti da tutto il Governo” : tutto il mondo dello sport italiano è in festa per l’impresa di Matteo Berrettini, qualificatosi per le ATP Finals in programma a Londra a partire dal 10 novembre: in ambito politico anche il Governo, nella persona di Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, si congratula con il Tennista romano. Così all’ANSA il Ministro: “Un risultato storico, che ricorda i fasti degli anni d’oro del Tennis italiano. ...