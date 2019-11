Tennis | Coppa Davis 2019 | Spagna e Australia si qualificano per i quarti di finale

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Si sono chiuse le prime due sfide della sessione serale della terza giornata delle finali di. Grande festa per i padroni di casa dellache staccano il biglietto per ididopo il netto 3-0 alla Croazia, che ha permesso a Nadal e compagni di chiudere al primo posto nel proprio girone. Il maiorchino è stato il grande protagonista della giornata. Prima ha vinto il suo singolare contro il giovane Borna Gojo, numero 280 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4; poi ha replicato il successo anche in doppio con Marce Granollers, superando la forte coppia Dodig/Pavic per 6-3 6-4. Ad aprire la giornata era stata la netta vittoria di Roberto Bautista Agut su Nikola Mektic per 6-1 6-3. Accede aidianche l’, che sa già di dover affrontare domani sera il Canada. La squadra capitanata da Lleyton Hewitt ha battuto il Belgio per 2-1, ma è ...

sportface2016 : #CoppaDavis2019: il racconto di #Berrettini vs #Fritz - marinafor2 : #SkySport perché in previsione di un evento importante come la Coppa Davis non avete previsto la visione su due can… - mamuam : Eurosport : Piqué: 'A Federer non piace la nuova Coppa Davis? Tanto la Svizzera non è qualificata...' ?? ma che cazz… -