Tali e Quali | Antonella Clerici | Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio giurati delle

(Di mercoledì 20 novembre 2019)I weekend in compagnia di Carlo Conti non sono ancora terminati. Venerdì 22 novembre andrà infatti in onda su Rai 1, una serata speciale – ispirata da Tale e Quale Show – dove 12 persone che non appartengono al mondo dello spettacolo si cimenteranno nella consueta gara di imitazioni. Pur potendo contare sulla giuria fissa formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, il conduttore ospiterà nel suo studio altri tred’eccezione. Saranno della partitaD’Alessio. Per la prima, l’ospitata sarà l’occasione utile per lanciare la nuova edizione dello Zecchino D’Oro, mentre gli altri due approfitteranno del programma di Carlo Conti per presentare al pubblico 20 Anni Che Siamo Iani, show che condurranno sull’ammiraglia Rai a partire dal 29 ...

