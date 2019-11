Svezia | un boia iraniano fermato con un visto italiano

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Mauro Indelicato A Stoccolma nei giorni scorsi è stato arrestato Hamid Abbasi, presunto responsabile di numerosi crimini nel 1988, anno di massacri compiuti in Iran su cui ancora si conosce ben poco È una delle pagine meno conosciute, anche in Iran, della storia recente del paese mediorientale. Risale ad un periodo tra i più delicati per Teheran: è l’estate del 1988, la guerra con l’Iraq è agli sgoccioli, il paese è allo stremo ed ha subito anche l’attacco del Mek, l’organizzazione dei Mojahedin dell’Iran. Membri di questa fazione, da sempre contrari al sistema sorto dopo la rivoluzione di Khomeini, avevano base proprio nel sud dell’Iraq e da lì hanno attaccato le forze iraniane. Una situazione incandescente che avrebbe spinto lo stesso Ayatollah ad usare la mano dura contro sia il Mek che altre sigle anti rivoluzionarie. Sarebbe nato così il massacro di prigionieri politici ...

