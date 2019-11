Superlega volley oggi | calendario partite | orari | tv | streaming e palinsesto

Volley - Superlega 2019-2020 : settima giornata : Milano-Modena il big match - Civitanova per continuare la fuga : Prosegue il tour de force della SuperLega 2019-2020 che è ormai in campo ogni tre giorni, il massimo campionato italiano di Volley maschile sarà protagonista anche tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre con la settima giornata. Ennesimo turno infrasettimanale per le stelle della pallavolo che non stanno avendo un momento di tregua in questo avvio di stagione e si continuerà su questi ritmi almeno fino a Natale visto che poi a dicembre ...

Calendario Superlega volley 2019-2020 : orari - programma e tv turno infrasettimanale : La Superlega 2019-2020 non conosce soste e continua a scendere in campo in maniera imperterrita ogni tre giorni. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre si giocherà la settima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile, nuovo turno infrasettimanale per arrivare al giro di boa del girone d’andata e ci sarà davvero da divertirsi visto che il programma regala partite davvero molto interessanti. Civitanova e Modena, dopo lo ...

Volley - Superlega 2019. I migliori italiani della 6. giornata. Kooy convince sempre più - Lavia trascinatore - Anzani e Candellaro : centrali da urlo : C’è il giusto mix tra esperti e giovani nella panoramica degli italiani protagonisti in Superlega nella sesta giornata di campionato che si è esaurita tutta, fatto piuttosto anomalo, domenica pomeriggio. Ci sono gli abitudinari Zaytsev e Vettori ma c’è anche Daniele Lavia a tenere alto il vessillo dei giovani emergenti, mentre il suo compagno Davide Saitta guida la lista dei più esperti. I migliori italiani della SESTA GIORNATA DI ...

Volley - Superlega 2019 - sesta giornata. Civitanova vola a punteggio pieno : demolita Modena! Trento espugna Milano ed è seconda : Non si ferma nemmeno di fronte a quella che, fino a questo pomeriggio era indicata come la squadra più in forma, la folle corsa della Lube Civitanova che offre una prova molto convincente nella sfida casalinga contro la Leo Shoes Modena, vince 3-0 (25-19, 25-20, 25-18), mantiene la prima piazza a punteggio pieno dopo sette gare disputate (una in più delle rivali più immediate) e intanto che c’è riscatta anche la sconfitta subita due ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : bene Perugia - Trento supera Milano - Civitanova surclassa Modena nel big match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:24 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della sesta giornata della Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:23 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 21 punti e un turno in più sulle gambe, Trento si trova in seconda piazza con 17 punti e due lunghezze di vantaggio su Modena, Perugia nonostante una partita di vantaggio resta in quarta ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : bene perugia - Trento avanti su Milano - Civitanova surclassa Modena nel big match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 Milano-TRENTINO 17-20: attenzione al break dei padroni di casa, non è ancora finita. 19:50 PIACENZA-VIBO VALENTIA 17-18: adesso il match si fa davvero interessante, ci avviciniamo alla fase calda del set. 19:48 Milano-TRENTINO 13-18: adesso il cambio-palla sembra funzionare per entrambe le formazioni. 19:47 PIACENZA-MONZA 13-14: nonostante l’assenza di Nelli i ragazzi di Gardini ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : bene perugia - Trento impatta - Civitanova spaziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:13 Civitanova-MODENA 6-4: mani-out spaziale di Ghafour. 19:12 LATINA-RAVENNA 3-2: inizia il terzo set anche sul campo di Latina. 19:11 PIACENZA-MONZA 6-8: la formazione ospite sta ritrovando le intese del primo set. 19:10 perugia-VIBO VALENTIA 15-13: ace di Pippo Lanza. 19:09 PADOVA-VERONA 6-6: i padroni di casa provano a porre resistenza dopo due set deludenti. 19:08 MILANO-TRENTINO 4-8: ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : bene Perugia - Milano avanti su Trento - Civitanova sugli scudi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:43 PIACENZA-MONZA 10-10: si va avanti punto a punto nel secondo set, ci avviciniamo alla fase calda. 18:42 Perugia-VIBO VALENTIA 17-9: primo tempo a segno per Podrascanin, ma gran ricezione di Colaci. 18:41 PADOVA-VERONA 5-11: parziale imbarazzante per Boyer e compagni, rientrare sembra proibitivo vista l’inerzia del match 18.40 Milano-TRENTINO 12-9: è durato poco l’equilibrio, ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : si parte - fari puntati su Civitanova-Modena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:58 La classifica attuale vede Civitanova in testa con 18 punti e un turno in più sulle gambe, seguono Modena a 15 e Trento a 14, Perugia si trova in quarta piazza a 8 lunghezze di distacco dalla capolista. 17:55 Mancano ormai cinque minuti all’inizio dei vari match, le squadre stanno completando la fase di riscaldamento. 17:52 Infine sarà la volta di Padova-Verona: Hernandez e Travica ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : risultati 17 novembre - spiccano Civitanova-Modena e Milano-Trentino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi i riflettori sono puntati sul big match Modena-Civitanova, ci sarà spazio per altri cinque incontri assolutamente da non perdere tra cui spicca Milano-Trentino. All’ Eurosuole Forum andrà in scena la sfida delle sfide, quella tra ...

Calendario Superlega volley oggi : orari partite - tv - streaming e programma (17 novembre) : oggi domenica 17 novembre si disputa la sesta giornata della Superlega 2019-2020 di volley maschile, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco caratterizzato dallo scontro al vertice tra Civitanova e Modena, all’Eurosuole Forum andrà in scena lo scontro diretto tra prima e seconda della classe: la Lube capolista con sei vittorie all’attivo ospita i Canarini che inseguono a tre punti di ...

Volley - Superlega 2019 - sesta giornata. Doppio scontro al vertice. Civitanova-Modena : scontro fra titani - Milano-Trento per continuare a sognare : Giornata chiave, la sesta, tutta in programma domenica, in Superlega, nel bel mezzo di un tour de force che vede le squadre del massimo campionato impegnate per la terza settimana consecutiva con il Doppio turno in tre giorni. Si scontrano fra loro le prime quattro squadre del campionato e, a fine giornata, si saprà qualcosa in più sui reali valori in campo del torneo tricolore. Fari puntati soperattutto sull’Eurosuole di Civitanova dove, ...

Volley - i migliori italiani della quinta giornata di Superlega : Vettori - Zaytsev e Juantorena regalano spettacolo : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la quinta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova ha espugnato Verona e si è confermata al comando con tre punti di vantaggio su Modena che ha regolato Latina e quattro su Trento che ha battuto Piacenza. Di seguito i migliori italiani del turno infrasettimanale. LUCA Vettori. L’opposto di Trento sfodera la sua miglior prestazione stagionale ...

