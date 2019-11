Su FB l’allarme virus per i Teneroni | bimba di 2 anni al Santobono di Napoli | cosa

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Sta letteralmente spopolando oggi 20 novembre un messaggio vocale su Facebook Messenger (a dirla tutta, ci sarebbero segnalazioni anche su WhatsApp), a proposito deiche conterebbero un. Una questione che in qualche modo richiama la vicenda Balconi a cavallo dell'ultimo fine settimana, secondo la ricostruzione che vi abbiamo riportato di recente, con le luci dei riflettori che nelle prossime ore andranno a convergere sul produttore. Sto parlando di Casa Modena. Le informazioni emerse finora sono frammentarie, come conferma anche bufale.net con un primo bilancio. Il messaggio vocale che sta circolando sui social ci parla di una bambina di 2ricoverata aldiin gravi condizioni. I suoi problemi deriverebbero proprio daidi Casa Modena, con un imprecisatocontenuto all'interno di alcuni lotti. Inutile dire che in circostanze simili il ...

