«Star Trek» 2020 Le serie tv e il quarto nuovo film diretto da Noah Hawley

Star Trek : SHORT TREKS - Recensione "The Trouble With Edward" : Si continua con l'antologia di cortometraggi a tema STAR TREK, in un modo del tutto diverso da quello che ci si poteva aspettarre inizialmente. "The Trouble With Edward", secondo capitolo di questo ciclo di episodi, racconta una vicenda normale in un universo narrativo come questo, ma con un taglio decisamente fin sopra le righe persino per gli standard TREK, nonostante il contenuto potenzialmente buono. Diretto da Daniel Gray Longino (A.P. Bio) ...

Amazon Prime Video Italia - il catalogo serie tv : Star Trek Picard dal 24 gennaio : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

Star Trek : Picard - ecco come Patrick Stewart si è convinto a tornare alla serie tv : Un fragoroso applauso riempie il Teatro del Giglio, non appena sir Patrick Stewart sale sul palco di Lucca Comics & Games. È l’affetto dei fan di Star Trek, elettrizzati dall’idea che l’attore inglese vesta di nuovo i panni del capitano dell’Enterprise di Next Generation, in una serie Cbs che arriverà da noi in Italia con Amazon Prime Video il 23 gennaio 2020, Star Trek: Picard. “In verità, non volevo fare di ...

Star Trek : SHORT TREKS - Recensione "Q&A" : A seguito dell'inaspettato successo dato dalla prima serie di cortometraggi rilasciata lo scorso anno, la CBS decide di sorprendere il suo pubblico aprendo il secondo ciclo di SHORT TREK durante il panel dedicato a STAR TREK al NYCC 2019. Come già annunciato qualche mese fa al SDCC 2019, la seconda serie sarà composta da sei cortometraggi, che verranno rilasciati in coppia a partire da questo mese, con eccezione dell'ultimo, che precederà STAR ...

Comic-Con di New York : i trailer di Star Trek Discovery - Outlander e Lost in Space : New York Comic-Con 2019 trailer di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Outlander, Lost in Space Giornata ricca quella di sabato al Comic-Con di New York dove oltre all’annuncio del rinnovo e del ritorno di Lauren Cohan in The Waking Dead, anche altre serie tv hanno avuto il loro spazio. Star Trek Discovery/Picard #StarTrekPicard is coming to @CBSAllAccess on January 23. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/bBHq80MTsT — Alex Kurtzman ...

Star Trek - morto a 50 anni Aron Eisenberg - celebre volto di Nog : Aron Eisenberg, l'attore noto per il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine, è morto all’età di 50 anni. A dare la notizia, attraverso un post su Facebook, sua moglie Malissa. Non sono ancora state rese note le cause del decesso. Si sapeva tuttavia che Aron soffrisse di problemi ai reni sin dall

Aron Eisenberg morto : è stato Nog in Star Trek - distrutta la moglie “La mia California” : morto Aron Eisenberg, interpretò Nog in Star Trek: Deep Space Nine Aron Eisenberg è morto all’età di 50 anni. L’attore è noto per il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine ma i più informati ne ricorderanno le altre parti nella serie TV Straight Up e in Tales from the Crypt. In Star […] L'articolo Aron Eisenberg morto: è stato Nog in Star Trek, distrutta la moglie “La mia California” proviene da Gossip e Tv.

Morto Aron Eisenberg - addio all’attore di Star Trek : aveva 50 anni : L’attore statunitense Aron Eisenberg, noto per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine“, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è Morto all’età di 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, umile, divertente, enfatica – ha ...

Lutto nel mondo del cinema : è morto Aron Eisenberg - Ferengi Nog in Star Trek : L’attore statunitense Aron Eisenberg, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine”, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è morto a soli 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, ...