Sono stato un stato un cretino a dire no alla cittadinanza onoraria a Liliana

Elton John choc Sono stato vicino alla morte : La pop star Elton John ha dovuto affrontare una lunga battaglia per rimanere vivo. Nel 2017 gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata è stato operato d’urgenza per rimuovere il tumore, ma poi viene colpito da una gravissima infezione che lo porta quasi alla morte. “Non ero mai stato così male in vita mia” racconta il cantante. in un memoriale intitolato “Me”. Elton John è riuscito a vincere la sua battaglia e a fare gli spettacoli sui ...

C’è stato un attacco aereo di Israele a Damasco - in Siria : almeno due persone Sono morte : Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un attacco aereo di Israele in Siria, nella periferia di Damasco. Le prime notizie parlano di una casa di civili colpita e di almeno due morti e diversi feriti. Israele ha detto

MORENO E JAMIE/ Uomini e Donne : 'non Sono stato io a portarla in camera da letto...' : Rivelazioni bollenti nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne tra MORENO e JAMIE: 'abbiamo passato una notte insieme e...'.

Il Collegio - l’ex allievo William Carozzo : “Ci Sono alcune leggende : qualcuno ha portato alcol e c’è stato un atto sessuale”. Un altro collegiale : “Caz**te - fate schifo” : Volano i coltelli tra gli ex concorrenti della terza edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che quest’anno vola con gli ascolti. L’ex collegiale William Carrozzo, tramite il canale Youtube di Denis Dosio, ha raccontato alcuni presunti segreti (sottoforma di “leggende metropolitane”) dell’edizione a cui ha partecipato… leggende, queste, che hanno creato un acceso chiacchiericcio sul web. Anche perché tirano in ...

Live – Non è la d’Urso - Paolo Brosio : "Sono stato frainteso - non copro gli abusi" : Il giornalista è stato ospite nel salotto di Barbara d'Urso per chiarire la sua posizione sugli abusi.

Coppa Davis – Berrettini non nasconde il suo stato d’animo : “Sono distrutto - ho perso per due punti” : Il tennista italiano ieri ha perso in singolare contro Shapovalov, per poi imporsi in doppio con Fognini sulla coppia canadese Giornata da dimenticare ieri per l’Italia, battuta due volte in singolare dal Canada prima di conquistare l’unico punto azzurro in doppio. Prima il ko di Fognini contro Pospisil, poi la sconfitta di Berrettini al cospetto di Shapovalov. AFP/LaPresse Una debacle difficile da digerire per il giocatore ...

Platini : “Sono stato vittima di un complotto. Su un mio ritorno alla Juve dico…” : “Sono rimasto vittima di un complotto, un processo mediatico violento, ma la vita non è finita. Devo avere un’ultima avventura, non posso chiudere con la parola ‘sospeso’ dalla Fifa”. Sono le parole dell’ex presidente della Uefa, Michel Platini, durante la presentazione del libro ‘il Re a nudo’. “Non ho ragione di essere incazzato, vado in contropiede come con Trapattoni e aspetto il ...

Vittorio Feltri : “Sono vecchio - fumo più che posso - sbevacchio… Sono sempre stato assistito da San Culo” : Vittorio Feltri è stato ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te di Notte su RaiUno e alla prima domanda del conduttore su che periodo sia questo che sta vivendo, ha risposto senza indugio: “Un trionfo! Sono diventato vecchio, ho 76 anni, Sono ancora vivo, sto abbastanza bene, fumo più che posso, sbevacchio anche qualche whiskino… eppure non demordo! E quindi questo mi sembra degno di una celebrazione!”. Feltri ha poi domandato chi fosse ...

Alex Zanardi : “Sono stato oggetto di studi perché sono sopravvissuto con meno di un litro di sangue in corpo per 50 minuti” : “Ognuno di noi ha il proprio modo di reagire, che quasi sempre sorprende anche noi: me l’avessero detto prima, magari avrei pensato che mi sarei ammazzato, cosa che poi non mi è venuta in mente. Il mio caso non è l’unico e non è nemmeno raro”: è Alex Zanardi a parlare di sé in una intervista rilasciata a La Stampa. La vita del grande sportivo è cambiata il 15 settembre del 2001 al circuito europeo del Lausitzring, quando un terribile ...

Francesco Monte a Verissimo : "Sono sempre stato timidissimo. Recitazione e canto mi hanno salvato" : Una lunga intervista quella rilasciata da Francesco Monte a Verissimo questo pomeriggio, dove nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato anche qualche chicca della sua esperienza televisiva a Uomini e Donne, di fatto suo primo debutto in tv."Eri giovanissimo, avevi soltanto 21 anni" gli dice Silvia Toffanin, prima di proporgli di cantare a cappella una canzone a sua scelta. "Io non ho mai fatto tante cose che appartenessero a questo ...

Gaetano Arena furioso con Ambra Lombardo : “Sono stato infangato” : Ambra Lombardo criticata duramente da Gaetano Arena: lo sfogo Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ampio spazio è stato dedicato al presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Ospite in studio c’era proprio il primo, il quale ha smentito categoricamente qualsiasi illazione in tal senso. Oltre lui è intervenuta anche la sua ex, che ha lanciato delle accuse belle mirate alla fidanzata di Kikò, creando non poche polemiche sui social, ...

Edoardo Raspelli : "A 14 anni Sono stato aggredito e toccato da sei coetanei" : Edoardo Raspelli, ospite, oggi, venerdì 15 novembre 2019, di 'Storie italiane' su Rai1 con Eleonora Daniele, ha raccontato un episodio molto grave che ha turbato la sua adolescenza. Il noto gastronomo della tv ha raccontato di essere stato oggetto di abusi da parte di sei coetanei. Edoardo Raspelli sostituito da Vincenzo Venuto a Melaverde: 'Io offeso? No, dispiaciuto' prosegui la ...

Ciclismo - Eddy Merckx : “Le cose stanno andando meglio - Sono stato molto fortunato” : Eddy Merckx, secondo quanto riporta CyclingNews.com, ha parlato del suo incidente in bici dello scorso mese, facendo il punto sulle sue condizioni di salute. Il belga avrebbe rivelato che quanto accaduto è stato molto più pericoloso di quanto inizialmente riferito alla stampa. Così Merckx: “Le cose stanno andando meglio ora, ma non vano ancora come dovrebbero. È un po’ troppo difficile da spiegare, ma devo fare ulteriori esami, ed è ...

Undici agenti della polizia penitenziaria Sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver intimidito e pestato un detenuto del carcere di San Vittore tra il 2016 e il 2017 : Undici agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con le accuse di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona: tra il 2016 e il 2017, quando lavoravano nel nel carcere milanese di San Vittore, avrebbero intimidito e pestato