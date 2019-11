Slittino | Coppa del Mondo 2019-2020 | i favoriti Regna l’incertezza | tanti nomi per la

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le favorite. Assente Geisenberger - che occasione per Taubitz e Britcher : Sta per prendere il via da Igls un’edizione davvero particolare per la Coppa del Mondo di Slittino al femminile. Siamo nemmeno a metà del quadriennio olimpico, dunque ancora lontani dal grande appuntamento, ma saranno davvero tantissime le assenze. Coloro che sarebbero state possibili outsiders diventano così favorite: andiamo a scoprire la situazione. La Germania non vedrà al via Tatjana Huefner, Dajana Eitberger e, soprattutto, Natalie ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scatta ufficialmente, con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, la Coppa del Mondo 2019/2020 di Slittino, maschile (singolo e doppio) e femminile. Sulla pista austriaca vivremo la prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo 2020. Un anno fa chiudemmo con i titoli per i russi Semen Pavlichenko nel singolo uomini e Roman Repilov nella categoria sprint, quindi monopolio tedesco in ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Igls - Dominik Fischnaller guida gli azzurri : Nel weekend del 22-24 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Slittino che andrà in scena a Igls (Austria). L’Italia si rimette in gioco e punta subito a dei risultati importanti con Dominik Fischnaller, l’anno scorso secondo su questo budello e quinto nella classifica finale della massima competizione internazionale itinerante. L’altoatesino punterà a ripetersi ad altissimi livelli e proverà a ...

Calendario Slittino 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Siamo ormai giunti ufficialmente al nastro di partenza della stagione 2019/2020 dello Slittino. Nel fine settimana la Coppa del Mondo, maschile e femminile, prenderà il via con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, in Austria, prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo 2020. Si annuncia una stagione quanto mai ricca di eventi dato che, oltre alla Coppa del Mondo, vivremo i ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si allena in Germania - otto azzurri convocati : Manca sempre meno alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Slittino che andrà in scena a Igls (Austria) nel weekend del 23-24 novembre. La squadra italiana si è trasferita in Germania per gli ultimi allenamenti in vista dell’esordio stagionale, otto azzurri sono impegnati a Winterberg fino al 10 novembre e poi si trasferiranno ad Altenberg fino al 14 novembre. Agli ordini di Armin Zoeggeler ci saranno le punte di diamante ...

Slittino - due raduni in Germania per gli azzurri : la squadra di Coppa del Mondo prepara l’esordio di Igls : L’appuntamento di Igls si avvicina, ultimi allenamenti in Germania per gli slittinisti prima del via ufficiale della stagione Prima Winterberg, poi Altenberg: gli slittinisti azzurri si sono trasferiti in Germania per curare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio stagionale, previsto a Igls (Aut) a fine novembre. Dallo scorso mercoledì, sono otto gli atleti che stanno riassaporando le piste per lo Slittino su pista ...

Slittino Naturale - azzurri a Bressanone per preparare l’esordio in Coppa del Mondo : undici atleti convocati : La stagione degli sport invernali sta per iniziare e anche gli slittinisti cominciano ad affinare la preparazione in vista della prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino Naturale, che andrà in scena da venerdì 20 a domenica 22 dicembre a Winterleiten (Austria). Un appuntamento a cui gli azzurri vorranno farsi trovare subito pronti, per tornare ad imporsi dopo l’ottima passata stagione. Per questo motivo Armin Zoeggeler ha convocato undici ...