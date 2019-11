Sky – Primo incontro fra Raiola e il Milan per Ibrahimovic!

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 24/10/2019 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Mika e Coez. : Prima Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, l’ottava in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, ...

Il ritorno di Mika ad X Factor ospite giovedi 24 nel primo live show su Sky : Il primo live di X Factor 2019 si accende con una star internazionale amatissima dal pubblico: Mika. Un atteso e assai gradito ritorno: per 3 edizioni protagonista indiscusso e inconfondibile al tavolo dei giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle, ora Mika torna ma come ospite sul palco, nella puntata d’esordio del live show dell’edizione 2019, in onda giovedì 24 ottobre. Eclettico protagonista di una straordinaria...

Sky : possibile lesione di primo grado all’adduttore per Zapata : Secondo quanto riporta SKySport l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata si è sottoposto agli accertamenti dopo l’infortunio riportato con la Nazionale colombiana, che hanno evidenziato una possibile lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra. Sono previsti nei prossimi giorni ulteriori accertamenti per verificare la durata dello stop, per il momento la previsione è di tre settimane, ma c’è il rischio ...

Primo derby femminile in Serie A : Inter-Milan live su Sky : I campionati sono fermi per la sosta delle Nazionali, ma non mancheranno nel weekend in arrivo gli appuntamenti da seguire per tutti i calciofili. Tra questi c’è un evento destinato a entrare nella stroia: il Primo derby femminile in Serie A tra Inter e Milan. In un Primo momento si era ipotizzato di giocare la […] L'articolo Primo derby femminile in Serie A: Inter-Milan live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

William DuVall degli Alice In Chains in Italia nel 2020 per un’unica data - intanto la band lancia il primo whiSky : Dopo il lancio del debutto solista One Alone, William DuVall degli Alice In Chains sbarcherà in Europa per un tour promozionale che toccherà anche l’Italia. Il chitarrista statunitense è entrato nella band nel 2006 dopo l’esperienza con i Come With The Fall, grazie a un’amicizia e una fiducia scoperte con Jerry Cantrell dopo la tragica scomparsa del frontman Layne Staley. In quell’anno DuVall partì insieme alla band per un tour mondiale dopo il ...

Sky - Ugolini : “Llorente titolare col Brescia dal primo minuto - un’opportunità! Zielinski? Deve…” : Massimo Ugolini sulle prestazioni degli azzurri Ultime calcio Napoli – Il giornalista Sky Massimo Ugolini, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Llorente dal primo minuto col Brescia può essere un’opportunità. Aspettiamo, ma in questo momento è pienamente in condizione e può fare la differenza. ...