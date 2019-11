Fonte : today

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Se i puristi dell’amore da piangere e compiangere per settimane resteranno fermi nel condannare la scorciatoia del mezzo...

novasocialnews : Single (da poco), il ‘chiodo schiaccia chiodo’ funziona? C’è chi dice sì #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - larryxbiebss : COMPRATE QUESTO CA**O DI SINGOLO DAI COSTA POCO #NiceToMeetYa Un caffè in meno domani su su Nice to Meet Ya - S… - giorgiarain_bow : TELL US ABOUT YOURSELF 1. Giorgia 2. Single 3. Your song 4. 3131 5. Instagram 6. ??????? 7. Lavoro e studio inglese… -