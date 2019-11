Simona Ventura sposa Giovanni Terzi nel 2020 | è ufficiale

Fonte : dilei

(Di mercoledì 20 novembre 2019)nel. Questi non sono solo rumors, perché ad annunciarlo è la stessa presentatrice. SuperSimo lo ha svelato in una lunga intervista al settimanale Oggi: “Sposo. Abbiamo fissato il matrimonio per il” e intanto vanno a vivere insieme. La data precisa ancora non c’è, perché come lei spiega: “Io eabbiamo deciso dirci. Sappiamo solo che sarà nele siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso“. Per il momento hanno trovato la casa dei sogni: “per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo”. L’entusiasmo e l’amore dellasono totalmente ricambiati dache nella stessa intervista ha dichiarato: “Fin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più ...

DonnaGlamour : Chi è Stefano Bettarini, l’ex marito di Simona Ventura - zazoomnews : Simona Ventura sposa Giovanni Terzi nel 2020: l’annuncio della conduttrice - #Simona #Ventura #sposa #Giovanni - lusurpateur_ : @bjo92 Concordo! Sicuramente non opterà per l’approccio Valeria Golino=seduttivo, né per quello Barbara Palombelli=… -