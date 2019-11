Silvia Romano | oggi 20 novembre è trascorso un anno dal suo rapimento in Kenya

Silvia Romano - un anno dopo : "Fare di tutto per riportarla presto a casa" : È passato un anno esatto: era il 20 novembre 2018 quando la giovane volontaria milanese venne rapita in Kenya. A che punto...

Silvia Romano - 23 richieste di arresto e sequestro di beni in Somalia per la volontaria rapita : Rapimento di Silvia Romano: a un anno esato dal sequestro della giovane volontaria romana, le autorità della Somalia hanno ordinato 23 arresti e il sequestro di beni nell'ambito...

“È viva - ecco dove si trova”. Silvia Romano - la conferma sulla cooperante rapita in Kenia : Un “ostaggio politico”. Questo sarebbe Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre scorso nel villaggio di Chakama in Kenya e attualmente, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, tenuta prigioniera in Somalia nella mani di uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti somale, dunque, la volontaria 24enne, ...

Kenya : Sala - ‘si tenti ogni strada per riportare Silvia Romano a casa’ : Milano, 19 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiede che “si tenti ogni strada” per riportare a casa Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre scorso nel villaggio di Chakama in Kenya. “Domani – scrive il sindaco in un post su Facebook – è esattamente un anno dal rapimento della nostra concittadina Silvia Romano e sembra ormai certo che è prigioniera in Somalia. ...

Svolta nel caso Romano : Silvia è prigioniera di un gruppo islamista in Somalia : Silvia Romano, la cooperante italiana rapita un anno fa in un villaggio del Kenya, sarebbe viva. La giovane 24enne si troverebbe in Somalia, prigioniera di gruppo islamista legato ai jihadisti di al Shabaab. È quanto emerge dagli ultimi sviluppi dell'indagine dei carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. A due giorni dall'anniversario del rapimento della giovane milanese, la notizia nutre la speranza di riportare la 24enne a casa ...

Un anno senza Silvia Romano - rapita in Kenya : “Troppe mezze verità. Non la dimentichiamo” : Silvia Romano è stata rapita un anno fa, esattamente il 20 novembre 2018 mentre con l'associazione Africa Milele si trovava in un villaggio vicino Malindi. A 365 giorni di distanza tanti sono coloro che chiedono di sapere la verità sulla sorte della ragazza, di cui non ci sono conferme. Tuttavia, secondo una fonte citati dall'Agi, la ragazza sarebbe viva e si starebbe lavorando per portarla a casa.Continua a leggere

Il compleanno vuoto di Silvia Romano - dimenticata dall’Italia che doveva riportarla a casa : Il compleanno vuoto di Silvia Romano, a un anno dal suo rapimento, si consuma sotto al silenzio dei suoi famigliari che continuano a scavare per cercare verità e per alimentare la speranza. C'è una tenacia, tra le famiglie delle persone scomparse o morte senza giustizia, che meriterebbe tutte le mattine, un levarsi il cappello e una luce leale e dritta.Continua a leggere