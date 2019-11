Siete pronti per Vanity Fair Stories? Registrati per partecipare

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Simone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delAl weekend di, il grande Festival diche nell’epoca dello storytelling celebra a tutto tondo l’arte della narrazione, manca pochissimo. L’appuntamento è sabato 23 e domenica 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA E ISCRIVERSI Ecco tutte le indicazioni per non perdere i nostri straordinari due giorni di talk con attori, registi, sceneggiatori, cantanti che si racconteranno e racconteranno con la propria ...

BenjieFede : Domani alle 14 appuntamento qui per l’annuncio che stavate tutti aspettando. Questi giorni di silenzio ci sono serv… - caterinabalivo : Siete pronti?!? Io e @_MIETTA_ siamo già pronte sulle scale di @vienidameRai e tra un po’ apriremo tutti i cassetti… - UNICEFInnocenti : Siete pronti? ?????? Stasera #Firenze si tinge di blu! Vi aspettiamo in Piazza Santissima Annunziata per festeggiare i… -