Sicilia | isola brilla nella ristorazione | oltre 8mila locali e 17 stellati

Sicilia : Cisl-Diste - 'isola in declino demografico - 100mila abitanti in meno nel 2019' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - La Sicilia è in "declino demografico" con "quasi centomila abitanti in meno" nel 2019. E' quanto emerge dal secondo numero di 'Zoom Sicilia' il report sull'economia Siciliana di Cisl-Diste presentato oggi a Palermo. "Nel 2019 - si legge - per il quinto anno consecutivo

Sicilia : online prende piede nell'isola ma ancora forte gap con resto Paese (2) : (Adnkronos) - Ad avere alzato la saracinesca sul mercato virtuale sono quasi 1250 imprese dell’Isola, dato più che triplo rispetto a quello di dieci anni prima ma residuale sul piano nazionale. Rappresenta infatti solo il 6,1% dell’e-commerce del Paese. Per quanto riguarda le tecnologie digitali, tr

Sicilia : online prende piede nell'isola ma ancora forte gap con resto Paese : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - L'on line prende piede in Sicilia anche se con numeri che sono ancora lontani da quelli del resto d'Italia. E' quanto emerge dal secondo numero di Zoom Sicilia, il report sull'economia Siciliana di Cisl-Diste presentato oggi a Palermo. Cresce il numero delle famiglie c

Sicilia : Ance all'Antitrust - 'cartello di fatto su voli da e per isola' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - L'avvio di un’istruttoria "per verificare eventuali violazioni delle norme nella situazione creatasi sulle principali tratte di collegamento aereo da e per la Sicilia dopo l’improvviso ritiro di Vueling e l’impennata delle tariffe praticate dagli unici due vettori rimas

Due giovani suore scoprono di essere incinta in Sicilia - i retroscena che sconvolgono l’isola : Due suore hanno scoperto di essere incinta in Sicilia nei giorni scorsi: prima è successo a una religiosa di 34 anni che viveva in un convento di Sant’Agata di Militello (Messina), poi a un’altra sorella originaria del Madagascar che si è scoperta incinta ad Ispica (Ragusa), dov’era responsabile di un servizio di assistenza per anziani e fungeva anche da madre superiora. Adesso ha lasciato l’istituto di cui era ospite ...

Maltempo Sicilia - dichiarato lo stato di calamità : “A settembre e ottobre - la nostra isola flagellata da eventi meteo avversi” : Il governo Musumeci ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito dei gravissimi danni che si sono verificati in tutta la Sicilia a causa del Maltempo degli ultimi giorni. Con la stessa delibera è stato richiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri il riconoscimento dello stato di emergenza. Il provvedimento è stato adottato nella seduta del governo, tenutasi oggi pomeriggio a Catania. “Abbiamo mantenuto – sottolinea ...

Sicilia : isola prima in Italia per copertura banda ultra larga (2) : (Adnkronos) - "La strategia digitale avviata dal governo Musumeci - sottolinea l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao al quale è affidata l'Agenda digitale Siciliana - costituisce una grande opportunità per la proiezione della Sicilia, delle sue imprese, delle sue pubbliche amministrazioni

Sicilia : isola prima in Italia per copertura banda ultra larga : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - La Sicilia è la prima regione a livello nazionale per copertura di banda ultra larga. A fornire una fotografia del livello di maturità digitale delle regioni europee è l'I-Com Broadband Index (IBI) che nell’ultimo aggiornamento posiziona l'isola al primo posto, tra le

Sicilia : Miccichè - 'da Daverio parole di cattivo gusto - abbandoni pregiudizi e torni nell'isola' (3) : (Adnkronos) - "Lei rivendica il diritto costituzionale ad avere un’opinione diversa - continua Miccichè - Ci mancherebbe altro. Ma la Costituzione garantisce anche il diritto alla critica. Se lei ammettesse di avere sbagliato, piuttosto che lanciarsi in contumelie contro noi Siciliani, dimostrerebbe

Sicilia : Miccichè - 'da Daverio parole di cattivo gusto - abbandoni pregiudizi e torni nell'isola' (2) : (Adnkronos) - "Lei stesso – prosegue - ha esaltato l’essenza della nostra terra, citando uno dei brani più conosciuti di Goethe: 'L'Italia senza la Sicilia non lascia nessuna immagine nell’anima. Qui sta la chiave di tutto'. Adesso invece ci definisce terroni solo perché è stato contestato il suo vo

Sicilia : Miccichè - 'da Daverio parole di cattivo gusto - abbandoni pregiudizi e torni nell'isola' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Anche il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè interviene sulla polemica nata dopo le dichiarazioni contro la Sicilia rilasciate da Philippe Daverio alla trasmissione Le Iene. Con una lettera aperta il presidente dell'Ars bolla come "di cattivo gusto" le frasi pronun

Maltempo Sicilia : conta dei danni nel sudest dell’isola - domani i funerali dell’agente penitenziario : Dopo la violenta ondata di Maltempo che ha sconvolto le province di Siracusa e Ragusa e provocato la morte dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, è iniziata la conta dei danni nel sudest dell’isola. La vittima, 52enne, è stata travolta da acqua e fango dell’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto (SR): i funerali dovrebbero svolgersi domani pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giuseppe a Rosolini. La ...

Sicilia : Catanzaro (Pd) - 'isola bellissima di Musumeci è diventata brutto anatroccolo' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "A due anni di distanza dall’insediamento, il libro dei sogni del presidente Musumeci, che in campagna elettorale prometteva una 'Sicilia bellissima', si è trasformato nel diario del 'brutto anatroccolo'. L’incapacità del presidente di relazionarsi con il parlamento, p

Sicilia : Musumeci - 'anche nell'isola un grande salone nautico' : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Palermo ha tutte le caratteristiche per poter puntare sul turismo nautico. Sono stato al salone nautico di Genova e ho chiesto la collaborazione per realizzare in Sicilia un grande salone nautico. C'è grande disponibilità, dobbiamo individuare quale struttura portuale