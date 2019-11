Serie C | daspo per un tifoso della Cavese

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nelle ultime ore il Questore di Vibo Valentia Annino Gargano ha emesso un provvedimento dinei confronti di un giovane di 25 anni, identificato come responsabile dell’accensione e del lancio di un fumogeno finito sul terreno di gioco il 13 ottobre scorso nello stadio comunale “Razza” di Vibo Valentia e contro la sfida contro il Rende. “Un’azione – è scritto in un comunicatoQuestura di Vibo Valentia – che ha messo in pericolo l’incolumita’ dei giocatori e degli altri tifosi presenti sugli spalti e creato un’evidente turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica”, in passato lo stessoera stato identificato dallo stesso provvedimento, iladesso avrà la durata di otto anni.L'articoloC,per unCalcioWeb.

